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12:28 (мск), источник: ТАСС

На Универсиаду в Красноярске реализовано около 110 тыс. билетов

КРАСНОЯРСК, 24 января. /ТАСС/. Порядка 110 тыс. билетов реализовано на события Всемирной зимней Универсиады в Красноярске. Об этом ТАСС сообщил министр спорта региона Сергей Алексеев.

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Универсиада пройдет с 2 по 12 марта.

«Билетный фонд — порядка 380 тысяч, на сегодняшний день реализовано порядка 110 тысяч. Но реализация билетов продолжается. Уверен, что несколько тысяч иностранных болельщиков приедет, а сибиряки и красноярцы будут активны и придут поддержать», — сказал Алексеев. Он добавил, что билеты приобретаются в Европе, Азии и Америке.

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По словам Алексеева, свое участие в Играх подтвердили порядка 60 стран, ожидается, что в Красноярск приедут 2,8 тыс. членов официальных делегаций и спортсменов.

На Универсиаде спортсмены разыграют 76 комплектов наград. Будут представлены восемь обязательных видов спорта: горнолыжный, биатлон, лыжные гонки, хоккей, шорт- трек, сноуборд, фигурное катание, керлинг. Медали будут также разыграны в трех видах дополнительной программы: фристайле, спортивном ориентировании и хоккее с мячом. К Студенческим играм в Красноярске построено, реконструировано и отремонтировано 34 объекта спортивной, транспортной и медицинской инфраструктуры.

Летние и зимние Универсиады проводятся раз в два года под эгидой Международной федерации студенческого спорта. Летние соревнования дважды проводились в СССР и России: в 1973 году — в Москве, в 2013 году — в Казани.

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