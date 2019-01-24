На Универсиаду в Красноярске реализовано около 110 тыс. билетов

27 фотографий 27 фотографий 27 фотографий

Универсиада пройдет с 2 по 12 марта.

«Билетный фонд — порядка 380 тысяч, на сегодняшний день реализовано порядка 110 тысяч. Но реализация билетов продолжается. Уверен, что несколько тысяч иностранных болельщиков приедет, а сибиряки и красноярцы будут активны и придут поддержать», — сказал Алексеев. Он добавил, что билеты приобретаются в Европе, Азии и Америке.

Делаем ставки! Самое необычное из букмекерского мира

По словам Алексеева, свое участие в Играх подтвердили порядка 60 стран, ожидается, что в Красноярск приедут 2,8 тыс. членов официальных делегаций и спортсменов.

На Универсиаде спортсмены разыграют 76 комплектов наград. Будут представлены восемь обязательных видов спорта: горнолыжный, биатлон, лыжные гонки, хоккей, шорт- трек, сноуборд, фигурное катание, керлинг. Медали будут также разыграны в трех видах дополнительной программы: фристайле, спортивном ориентировании и хоккее с мячом. К Студенческим играм в Красноярске построено, реконструировано и отремонтировано 34 объекта спортивной, транспортной и медицинской инфраструктуры.