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13:29 (мск), источник: Р-Спорт

Медведев: Россия оправдает ожидания к себе как организатору Универсиады

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Россия оправдает высокие ожидания к стране как к организатору предстоящей Универсиады, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.

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Источник: РИА "Новости"

«Россия уже не в первый раз принимает очень крупные престижные международные соревнования: Олимпиаду в Сочи в 2014 году, чемпионат мира по футболу, который прошел в прошлом году. Конечно, многие спортсмены и болельщики из разных стран называли лучшими и отмечали теплую гостеприимную атмосферу, отличную работу всех служб, безопасность. В общем, от нас этого ждут и сейчас, наверное, об этом нужно сейчас поговорить, но уверен, что мы эти ожидания оправдаем», — сказал Медведев.

Универсиада-2019 пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта. Программа универсиады включает соревнования по 11 видам спорта. Ожидается, что численность участников из 59 стран мира превысит 3 тысячи человек. Состав студенческой спортивной сборной команды РФ будет определен до 22 февраля.

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