Медведев: Россия оправдает ожидания к себе как организатору Универсиады

«Россия уже не в первый раз принимает очень крупные престижные международные соревнования: Олимпиаду в Сочи в 2014 году, чемпионат мира по футболу, который прошел в прошлом году. Конечно, многие спортсмены и болельщики из разных стран называли лучшими и отмечали теплую гостеприимную атмосферу, отличную работу всех служб, безопасность. В общем, от нас этого ждут и сейчас, наверное, об этом нужно сейчас поговорить, но уверен, что мы эти ожидания оправдаем», — сказал Медведев.