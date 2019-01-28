Международный паралимпийский комитет определил программу Игр-2022 в Пекине

Исполком IPC проходил в Лондоне 24—27 января .

«Мы определили программу соревнований на Паралимпиаде-2022 в Пекине и количество мероприятий в рамках Игр. Я рад сообщить, что мы включили в программу несколько соревнований в женском разряде. Это положительный шаг, особенно для зимних Игр. Возможно, у нас будет больше спортсменов-женщин», — сказал Парсонс на брифинге.

Согласно решению IPC, игры в Пекине могут стать крупнейшей в истории зимней Паралимпиадой, в ней смогут принять участие до 748 атлетов, которым предстоит бороться за 82 комплекта медалей. На Играх-2022 запланированы 39 видов соревнований для мужчин и до 39 — для женщин. Также планируется провести четыре вида смешанных соревнований. Для спортсменов-женщин на Играх предусмотрено до 234 «слотов».

Исполком IPC также определил медальную программу для пекинской Паралимпиады. В частности, в соревнованиях по горным лыжам будет разыграно 30 комплектов наград (по 15 у мужчин и женщин), в биатлоне и лыжных гонках — 38 (18 мужских, 18 женских, 2 смешанных), до 12 — в сноуборде и по одному — в следж-хоккее и в керлинге на колясках.