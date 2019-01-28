Экс-гендиректор WADA раскритиковал нынешние методы борьбы с допингом

«Необходимо вести дискуссии о том, как организована антидопинговая работа от начала и до конца, чтобы убедиться, что мы действуем эффективно, в том числе с экономической точки зрения, — сказал Хоумэн в интервью Telegraph. — В антидопинговую отрасль вкладываются миллионы долларов. Мы создаем индустрию вместо того, чтобы защищать “чистых” спортсменов?».

«Проверка проб мочи и крови — метод, который используется сейчас. Это началось в 60-е и 70-е годы прошлого века. Многое в тех пор изменилось, а это нет. Почему анализ мочи настолько необходим, если было доказано, что он неэффективен для поимки нарушителей антидопинговых правил? — добавил он. — Вас могут осудить за убийство на основании анализа крови, полученного в качестве доказательства. Но в спорте вам не могут вынести наказание, если проба мочи А не совпадает с пробой Б. Можно проводить махинации с биологическим паспортом спортсмена, и как только вы это поймете, он потеряет свою эффективность».