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08:34 (мск), источник: Р-Спорт

Экс-гендиректор WADA раскритиковал нынешние методы борьбы с допингом

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Бывший генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Дэвид Хоумэн считает устаревшими и неэффективными нынешние средства борьбы с допингом.

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«Необходимо вести дискуссии о том, как организована антидопинговая работа от начала и до конца, чтобы убедиться, что мы действуем эффективно, в том числе с экономической точки зрения, — сказал Хоумэн в интервью Telegraph. — В антидопинговую отрасль вкладываются миллионы долларов. Мы создаем индустрию вместо того, чтобы защищать “чистых” спортсменов?».

«Проверка проб мочи и крови — метод, который используется сейчас. Это началось в 60-е и 70-е годы прошлого века. Многое в тех пор изменилось, а это нет. Почему анализ мочи настолько необходим, если было доказано, что он неэффективен для поимки нарушителей антидопинговых правил? — добавил он. — Вас могут осудить за убийство на основании анализа крови, полученного в качестве доказательства. Но в спорте вам не могут вынести наказание, если проба мочи А не совпадает с пробой Б. Можно проводить махинации с биологическим паспортом спортсмена, и как только вы это поймете, он потеряет свою эффективность».

По словам Хоумэна, всегда найдутся люди, которые попытаются обойти законы с помощью коррупции. «Есть много очень состоятельных людей, которые ищут способы нарушить антидопинговые правила», — отметил он.

Хоумэн занимал пост гендиректора WADA с 2003 по 2016 год.

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