Международный паралимпийский комитет не стал объявлять решение по ПКР

Источник: AFP 2019

ПКР в сентябре 2016 года был временно отстранен решением IPC. Международный паралимпийский комитет 12 сентября прошлого года продлил отстранение ПКР и заявил, что невыполненными остаются несколько критериев, одним из которых было восстановление Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

На данный момент РУСАДА сохраняет полноправный статус, но по решению исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) должно продолжать выполнять условия, указанные в решении WADA от 20 сентября, чтобы продолжать сохранять полноценный статус.

Делаем ставки! Самое необычное из букмекерского мира

IPC держит паузу

Глава IPC Эндрю Парсонс назвал важным решение WADA не наказывать РУСАДА за срыв крайних сроков доступа к данным московской лаборатории и подтвердил, что его организация не собирается объявлять решение по Паралимпийскому комитету России раньше времени.

«Только 8 февраля, только тогда, извините», — сказал Парсонс РИА Новости.

Позже на брифинге он несколько раз отказывался говорить о том, какое решение принял исполком.

«Мы обсуждали статус ПКР, мы объявим наше решение 8 февраля. Мы приняли решение… и убедились, что все стороны принимали участие в обсуждении», — заявил глава IPC журналистам.

Ранее о том, что официальная информация о статусе ПКР появится 8 февраля, РИА Новости сообщил первый вице-президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

Мы провели несколько встреч, на всех из них стоял один вопрос — продлить лишение ПКР прав или нет. И ответ возможен только «да» или «нет». Эндрю Парсонс Глава IPC

«Мы провели несколько встреч, на всех из них стоял один вопрос — продлить лишение ПКР прав или нет. И ответ возможен только “да” или “нет”. Это (все встречи по вопросу российских паралимпийцев — ред.) проходили в формате дискуссии», — добавил глава IPC.

Главные события 2018 года Все самое важное из мира спорта в уходящем году

Он дал понять, что недавнее решение WADA сохранить за РУСАДА полноправный статус важно для Международного паралимпийского комитета.

«Это важный элемент для нас, но у меня нет полномочий оценивать их (WADA) решения. Когда WADA приняло первое решение (в отношении России — ред.), мы увидели в этом шаг вперед к разрешению ситуации. Мы выступили … с призывом к России к сотрудничеству. У меня нет полномочий оценивать последнее решение WADA, но оно для нас важно», — сказал Парсонс.

Осенью 2018 года исполком WADA восстановил полноправный статус РУСАДА. Согласно решению исполкома, российская сторона должна была до 31 декабря предоставить доступ к данным московской антидопинговой лаборатории. Эксперты WADA не смогли завершить свою работу в установленный срок. 17 января WADA сообщило, что эксперты агентства успешно получили данные из базы московской антидопинговой лаборатории и основные аналитические данные, сформированные лабораторией. 22 января исполком WADA объявил, что РУСАДА должно продолжать выполнять условия, указанные в решении WADA от 20 сентября, чтобы сохранять полноценный статус.

Читайте также Чита может стать базой подготовки сборной России по биатлону к ОИ-2022

Программа Игр-2022

На брифинге Парсонс сообщил, что комитетом IPC принята соревновательная программа зимней Паралимпиады 2022 года, которая пройдет в марте в Пекине.

«Мы определили программу соревнований на Паралимпиаде-2022 в Пекине и количество мероприятий в рамках Игр. Я рад сообщить, что мы включили в программу несколько соревнований в женском разряде. Это положительный шаг, особенно для зимних Игр. Возможно, у нас будет больше спортсменов-женщин», — сказал Парсонс на брифинге.

Согласно решению IPC, игры в Пекине могут стать крупнейшей в истории зимней Паралимпиадой, в ней смогут принять участие до 748 атлетов, которым предстоит бороться за 82 комплекта медалей.

На Играх-2022 запланированы 39 видов соревнований для мужчин и до 39 — для женщин. Также планируется провести четыре вида смешанных соревнований. Для спортсменов-женщин на Играх предусмотрено до 234 «слотов».

Исполком IPC также определил медальную программу для пекинской Паралимпиады. В частности, в соревнованиях по горным лыжам будет разыграно 30 комплектов наград (по 15 у мужчин и женщин), в биатлоне и лыжных гонках — 38 (18 мужских, 18 женских, 2 смешанных), до 12 — в сноуборде и по одному — в следж-хоккее и в керлинге на колясках.

Читайте также Сборная России стала второй в медальном зачете чемпионата мира по плаванию

Малайзию лишили чемпионата мира по плаванию

На исполкоме IPC было принято решение лишить Малайзию права проведения чемпионата мира по плаванию-2019 за то, что страна отказалась разрешить участвовать в соревнованиях израильским спортсменам.

Решение было принято после того, как министерство внутренних дел Малайзии не смогло обеспечить необходимые гарантии того, что израильские атлеты смогут свободно участвовать в чемпионате, не подвергаясь дискриминации.

Ранее IPC выражал разочарование решением властей Малайзии отказать израильским паралимпийцам в участии в чемпионате мира, который является отборочным к Паралимпийским играм-2020.

«Спорт — это процесс, подразумевающий равное участие для всех. И мы обязаны следовать этому правилу. В ситуации с Малайзией мы приняли такое решение. Мы распространили ранее подробное заявление об этом. Вопрос о стране, которая примет чемпионат, решается», — сказал на брифинге Парсонс.