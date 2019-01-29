Ганус: Расследование по спортсменам из доклада Макларена еще не завершено

В 2016 году были опубликованы две части доклада Макларена о применении допинга российскими атлетами. Утверждалось, что более тысячи спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами на разных турнирах в 30 видах спорта, в том числе на Олимпиаде в Сочи, и что в России якобы существовала государственная система, осуществлявшая манипуляции с допинг-пробами и покрывавшая атлетов.

«Я отношусь серьезно к этим докладам. Когда мы пытаемся все анализировать, надо понимать, что доклад Макларена — это доклад специалиста, который действовал со стороны WADA. Когда Макларен выпустил свой доклад, указал на нарушения, то международные федерации должны были вести свои расследования по отдельным спортсменам, на основании доклада федерации обязаны были провести проверки, и я вас уверяю, что этот процесс не закончен», — сказал Ганус на пресс-конференции в Москве.

Исполком WADA 20 сентября 2018 года восстановил полноправный статус РУСАДА, которого оно было лишено в ноябре 2015 года. Согласно решению исполкома, российская сторона должна была до 31 декабря предоставить доступ к данным московской антидопинговой лаборатории. 17 января WADA сообщило, что эксперты агентства успешно получили данные из базы московской антидопинговой лаборатории и основные аналитические данные, сформированные лабораторией. Позже было объявлено, что статус соответствия РУСАДА всемирному антидопинговому кодексу сохранен.