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16:01 (мск), источник: Р-Спорт

Билеты на открытие и закрытие Универсиады-2019 раскуплены за секунды

КРАСНОЯРСК, 29 янв — РИА Новости. Билеты на открытие и закрытие Универсиады в Красноярске в интернете были раскуплены за несколько секунд, сообщили РИА Новости в дирекции студенческих игр.

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Ранее дирекция сообщила, что продажи 2 тысяч билетов на церемонии открытия и закрытия студенческих игр стартовали в 16.00 (12.00 мск). Вторая партия билетов поступит в продажу во второй половине февраля. Кроме того, во вторник в продажу поступило более 13 тысяч билетов на соревнования по керлингу, лыжному ориентированию, хоккею и хоккею с мячом среди мужских и женских команд.

«Билеты на открытие и закрытие были проданы за несколько секунд», — сказал собеседник агентства.

В дирекции уточнили, что речь идет о билетах, продаваемых через интернет. В кассах билеты еще остаются.

В дирекции уточнили, что пройдет две церемонии открытия: первая церемония 2 марта является протокольным мероприятием для спортсменов, технических делегатов и официальных лиц. Вторая состоится 3 марта для красноярцев и полностью повторит официальную церемонию, за исключением парада атлетов.

Универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта. Программа студенческих Игр включает в себя соревнования по 11 видам спорта. Ожидается, что численность участников из 59 стран мира превысит 3 тысячи человек.

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