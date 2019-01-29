Билеты на открытие и закрытие Универсиады-2019 раскуплены за секунды

Ранее дирекция сообщила, что продажи 2 тысяч билетов на церемонии открытия и закрытия студенческих игр стартовали в 16.00 (12.00 мск). Вторая партия билетов поступит в продажу во второй половине февраля. Кроме того, во вторник в продажу поступило более 13 тысяч билетов на соревнования по керлингу, лыжному ориентированию, хоккею и хоккею с мячом среди мужских и женских команд.

«Билеты на открытие и закрытие были проданы за несколько секунд», — сказал собеседник агентства.

В дирекции уточнили, что речь идет о билетах, продаваемых через интернет. В кассах билеты еще остаются.

В дирекции уточнили, что пройдет две церемонии открытия: первая церемония 2 марта является протокольным мероприятием для спортсменов, технических делегатов и официальных лиц. Вторая состоится 3 марта для красноярцев и полностью повторит официальную церемонию, за исключением парада атлетов.