Заявка Екатеринбурга на Универсиаду-2023 прошла федеральный фильтр

Как объяснил инсайдер нашего агентства, федеральные власти требовали от Екатеринбурга подключить к заявке Челябинск, так как в уральской столице нет крупного центра для соревнований по водным видам спорта. В Челябинске под эти цели хотели реконструировать комплекс «Строитель». Однако в последний момент к переговорам подключился глава РМК Игорь Алтушкин, который согласился построить в Екатеринбурге новый спортивный дворец.

В таких условиях поддержка челябинских коллег свердловчанам уже не понадобилась. «Челябинская область была готова оказать помощь соседям в проведении мероприятия, — отметил в разговоре с “URA.RU” вице-губернатор Южного Урала Вадим Евдокимов. — Поэтому, когда Свердловская область обратилась к нам с предложением подписать соглашение о подаче совместной заявки на проведение мероприятия, мы пошли навстречу».

Теперь заявка Екатеринбурга отправится в Международную ассоциацию студенческого спорта (FISU). Источники «URA.RU» сообщали, что организация в феврале назовет победителя, причем кроме Екатеринбурга на соревнования никто не претендует.

Заявка Екатеринбурга на Универсиаду застопорилась из-за отсутствия дворца водных видов спорта. Но Алтушкин решил эту проблему.

Отметим, что около девяти лет назад в Екатеринбурге уже начинали строить дворец водных видов спорта на берегу Исети в квартале улиц Щорса — Машинная — Шмидта. В проект планировалось вложить 2,5 млрд рублей. Однако после того, как строители расчистили площадку от гаражей и вбили в землю сваи, проект был заморожен.