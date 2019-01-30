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08:05 (мск), источник: ТАСС

Поздняков заявил, что ОКР поддерживает желание Казани принять Европейские игры 2023 года

ТАСС, 30 января. Олимпийский комитет России (ОКР) полностью поддерживает желание Казани провести Европейские игры в 2023 году. Об этом заявил глава ОКР Станислав Поздняков, чьи слова приводит пресс-служба организации.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее Межведомственная комиссия на своем заседании согласовала заявки на проведение на территории России финального матча Лиги чемпионов по футболу 2021 года (Санкт-Петербург), летней Универсиады 2023 года (Екатеринбург), Европейских игр 2023 года (Казань), чемпионата Европы и этапа мирового тура по пляжному волейболу 2019 года (Москва), чемпионата Европы 2022 года и чемпионата мира 2023 года по гребле на байдарках, каноэ и параканоэ (Москва).

«Олимпийский комитет России всецело поддерживает решение Казани и готов оказать всестороннее содействие в плане продвижения заявки. Будем работать в этом направлении с Оргкомитетом и руководством региона. В Татарстане на сегодняшний день уже создана уникальная не только по российскими, но и по международным меркам спортивная инфраструктура, а Казань готова принять любое комплексное мероприятие, включая Олимпийские игры, и обеспечить самый высокий уровень организации. Что уже неоднократно делала за последние годы», — сказал Поздняков.

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Также глава ОКР отметил, что Европейские игры становятся все более значимым событием в олимпийском движении. «По сути, это второе по значимости комплексное олимпийское соревнование на континенте. Его проведение в России в 2023 году, с учетом того, что Европейские игры в целом ряде дисциплин являются отборочными к Олимпийским играм 2024 года, может стать дополнительным плюсом для наших спортсменов, ведь поддержка болельщиков имеет огромное значение. Так что сегодняшнее решение Комиссии считаю правильным и важным», — добавил руководитель.

Европейские игры 2023 года станут третьими по счету. Впервые они прошли в Баку в июне 2015 года. В них приняли участие 5989 спортсменов, которые разыграли 253 комплекта медалей в 29 видах спорта. В рамках II Европейских игр, которые пройдут с 21 по 30 июня 2019 года в Минске, будет разыграно 198 комплектов медалей в 20 видах спорта.

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