Поздняков заявил, что ОКР поддерживает желание Казани принять Европейские игры 2023 года

Источник: РИА "Новости"

Ранее Межведомственная комиссия на своем заседании согласовала заявки на проведение на территории России финального матча Лиги чемпионов по футболу 2021 года (Санкт-Петербург), летней Универсиады 2023 года (Екатеринбург), Европейских игр 2023 года (Казань), чемпионата Европы и этапа мирового тура по пляжному волейболу 2019 года (Москва), чемпионата Европы 2022 года и чемпионата мира 2023 года по гребле на байдарках, каноэ и параканоэ (Москва).

«Олимпийский комитет России всецело поддерживает решение Казани и готов оказать всестороннее содействие в плане продвижения заявки. Будем работать в этом направлении с Оргкомитетом и руководством региона. В Татарстане на сегодняшний день уже создана уникальная не только по российскими, но и по международным меркам спортивная инфраструктура, а Казань готова принять любое комплексное мероприятие, включая Олимпийские игры, и обеспечить самый высокий уровень организации. Что уже неоднократно делала за последние годы», — сказал Поздняков.

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Также глава ОКР отметил, что Европейские игры становятся все более значимым событием в олимпийском движении. «По сути, это второе по значимости комплексное олимпийское соревнование на континенте. Его проведение в России в 2023 году, с учетом того, что Европейские игры в целом ряде дисциплин являются отборочными к Олимпийским играм 2024 года, может стать дополнительным плюсом для наших спортсменов, ведь поддержка болельщиков имеет огромное значение. Так что сегодняшнее решение Комиссии считаю правильным и важным», — добавил руководитель.