Японец, сдавший положительный допинг-тест на ОИ-2018, избежал дисквалификации

13 февраля 2018 года Сайто стал первым спортсменом, который был пойман на приёме запрещённого вещества во время Игр-2018. Он не был основным членом команды, а выступал в роли запасного в эстафете на 5000 м. В его пробе был обнаружен диуретик.



В решении Спортивного арбитражного суда говорится, что запрещённое вещество попало в организм с «заражённым продуктом» и «вина спортсмена была очень мала».