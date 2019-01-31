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14:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Японец, сдавший положительный допинг-тест на ОИ-2018, избежал дисквалификации

Японский шорт-трекист Кэй Сайто, сдавший положительный допинг-тест на Олимпийских играх—2018 в Пхёнчхане (Южная Корея), не будет дисквалифицирован, сообщает Inside the Games.

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Источник: РИА "Новости"
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13 февраля 2018 года Сайто стал первым спортсменом, который был пойман на приёме запрещённого вещества во время Игр-2018. Он не был основным членом команды, а выступал в роли запасного в эстафете на 5000 м. В его пробе был обнаружен диуретик.

В решении Спортивного арбитражного суда говорится, что запрещённое вещество попало в организм с «заражённым продуктом» и «вина спортсмена была очень мала».

Изначально Международный союз конькобежцев настаивал на двухлетней дисквалификации для Кэя, но в итоге спортсмен отделался выговором.

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