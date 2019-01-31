Пойманного на допинге во время Олимпиады-2018 японца отказались наказывать
Японский
Японский
Сайто был первым спортсменом на Играх-2018, пойманным на допинге. В его анализах был обнаружен диуретик. Спортивный арбитражный суд (CAS) постановил, что препарат попал в организм
Японец приехал на Олимпиаду в статусе запасного в эстафетной команде в заезде на пять километров. После обнаружения в его организме запрещенного препарата Сайто добровольно согласился покинуть олимпийскую деревню и принять временную дисквалификацию.
На Играх в Пхенчхане на допинге также был пойман российский керлингист Александр Крушельницкий, который вместе с Анастасией Брызгаловой завоевал бронзу в