Пойманного на допинге во время Олимпиады-2018 японца отказались наказывать

Источник: AFP 2019

Сайто был первым спортсменом на Играх-2018, пойманным на допинге. В его анализах был обнаружен диуретик. Спортивный арбитражный суд (CAS) постановил, что препарат попал в организм шорт-трекиста случайно, и вина спортсмена в произошедшем крайне мала.

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Японец приехал на Олимпиаду в статусе запасного в эстафетной команде в заезде на пять километров. После обнаружения в его организме запрещенного препарата Сайто добровольно согласился покинуть олимпийскую деревню и принять временную дисквалификацию.