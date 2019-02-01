Станислав Поздняков: На сегодняшний день угрозы для участия России в олимпийских играх нет

Источник: Спорт-Экспресс

Мария Маркова из Москвы

Ключевых вопросов в повестке дня исполкома было три: два относились к участию олимпийской команды России в XIV Европейском юношеском олимпийском зимнем фестивале и еще один — именно его президент ОКР Станислав Поздняков назвал самым важным — касался Программы развития массового спорта.

Программа «Олимпийская страна» на 2019 — 2022 годы, которая была утверждена на заседании, должна поспособствовать увеличению количества людей, занимающихся физической культурой и спортом. Основная идея заключается в том, чтобы физическая активность становилась неотъемлемой частью жизни человека — такой же, как поход на работу или встреча с друзьями.

Особое внимание в Программе уделено развитию в России международного движения «Спорт для всех». По замыслу МОК, каждый человек должен иметь возможность заниматься спортом, не подвергаясь дискриминации. А мотивировать должен пример олимпийских чемпионов — ведь многие из них начинали свой путь со школьных и дворовых команд.

— ОКР проводит ряд проектов, связанных с популяризацией олимпийского движения и олимпийских ценностей, — отметил Поздняков. — Наши основные направления: «Олимпийский патруль», «Олимпийский день». Последнее, к слову, одно из самых массовых мероприятий. В этом году 10 февраля в ЦПКиО им. Горького состоится наш уже традиционный День зимних видов спорта. Праздник будет приурочен к пятилетию со дня открытия Олимпийских игр в Сочи и пройдет во всех уголках нашей страны — от Дальнего Востока до Калининграда.

Программа «Олимпийская страна» была разработана во исполнение поручения президента России по итогам заседания Совета при Президенте по развитию физической культуры и спорта 24 марта 2014 года. В рамках проекта за предыдущие три года ОКР выступил организатором и инициатором нескольких крупнейших физкультурно-массовых мероприятий: «День зимних видов спорта» посетило суммарно около 4,5 миллионов человек, «Всероссийский олимпийский день» — более 7 миллионов, «Всероссийский день ходьбы» — более миллиона.

К 2022 году общее число участников программы должно возрасти до 18 миллионов, а уровень информированности населения о необходимости заниматься спортом возрастет до 20 процентов.

Щербакова — главная звезда сборной России на юношеском олимпийском зимнем фестивале

С 9 по 16 февраля в Сараево пройдет Европейский юношеский олимпийский зимний фестиваль. На нем будут разыграны медали в 8 видах спорта: биатлон и лыжные гонки, горные лыжи и сноуборд, керлинг и шорт-трек, фигурное катание и хоккей.

Своеобразной фишкой соревнований станут смешанные командные турниры, которые сейчас набирают популярность. Уже привычный для биатлона формат смешанной эстафеты будет представлен и в лыжных гонках, и в шорт-треке. Команды, состоящие из юношей и девушек, будут соревноваться в горных лыжах и сноуборд-кроссе. Последняя дисциплина, к слову, включена в олимпийскую программу Пекина-2022. Кроме того, в горных лыжах пройдут соревнования в слаломе и гигантском слаломе, а сноубордисты разыграют два комплекта наград в слоупстайле (по одному — у юношей и девушек). Наиболее приближенной к олимпийской выглядит соревновательная программа у лыжников и шорт-трекистов. Спринт 1,2 км, индивидуальные гонки — «классикой» и свободным стилем, плюс уже упомянутая смешанная эстафета — внушительный лыжный набор, пусть и без скиатлона и марафона. В шорт-треке набор стандартный: 500 м, 1000 м и 1500 м. А вот у биатлонистов и фигуристов и хоккеистов программа существенно сокращена. Стреляющие лыжники выйдут только на спринт и индивидуальные гонки, а золото хоккейного турнира разыграют между собой только шесть команд юношей.

У фигуристов представлены только одиночные турниры. И здесь, пожалуй, главные наши звезды и почти безусловные надежды на победу. В составе сборной девушек — чемпионка России Анна Щербакова, а в числе запасных — Александра Трусова и Алена Косторная.

Торжественные проводы олимпийской команды России на фестиваль пройдут 7 февраля в Новогорске. В тот же день для молодых спортсменов при поддержке РУСАДА будет организован антидопинговый семинар.

— В этом году нам предстоит участие в трех крупных спортивных олимпийских мероприятиях: Европейский юношеский олимпийский зимний фестиваль в Сараево, Европейские игры в Минске, Европейский юношеский олимпийский летний фестиваль в Баку, — подчеркнул Поздняков. — Это большая и серьезная работа.

Кроме того, президент ОКР отметил, что организация окажет всяческую поддержку как выдвижению кандидатуры Казани в качестве столицы Европейских игр 2023 года в Казани, так и Всемирных игр ТАФИСА годом позже.

— Совместно с Республикой Татарстан и Минспорта мы продвигаем проект проведения третьих Европейских олимпийских игр в Казани в 2023 году. Решение межправительственной комиссии принято, и мы вступаем в эту гонку. Закончится она в Минске, где и будет назван город, который примет Игры через четыре года, — сказал Поздняков. — Также ОКР поддержал решение о проведении Всемирных игр ТАФИСА — Всемирной организации «Спорт для всех» в 2024 году. Мы готовим соответствующие документы. Мы будем проводить все согласования, чтобы этот большой спортивный фестиваль, включающий традиционные олимпийские и неолимпийские виды спорта, прошел в нашей стране. Мы считаем, это мероприятие будет интересно для всех.

На всех соревнованиях под национальным флагом

Не обошлось без вопросов про допинг. До 30 июня российская сторона должна передать ВАДА пробы, хранящиеся в Московской антидопинговой лаборатории. По мнению Позднякова, результаты проверки не должны помешать сборной России выступить ни на одном из ключевых турниров. Ни на событиях европейского масштаба в этом году, ни — что еще более важно — на Олимпийских играх в Токио.

— ОКР выполнил решения исполкома МОК от 5 декабря 2017 года. В результате после окончания Игр в Пхенчхане было принято решение о полном восстановлении ОКР, — напомнил Поздняков. — Позиция МОК заключается в следующем: за одно и то же нарушение ни одна организация не может быть наказана повторно, и в теме санкций за истории из прошлого поставлена точка. Тем более что ни у одной из международных инстанций, включая ВАДА, к Олимпийскому комитету России нет никаких претензий.

Таким образом, вопросы, связанные с участием ОКР как организации, представляющей страну на крупнейших олимпийских мероприятиях, не ставятся под сомнение. На Европейских олимпийских юношеских фестивалях будут участвовать все спортсмены под национальным флагом. В том числе участники, чьи национальные федерации находятся под санкциями. В первую очередь речь идет о ВФЛА. Атлеты, которые будут представлены на фестивале и Играх в Минске под национальным флагом и в национальной форме. Это является принципиальным моментом, и в этом сомнений нет.

— На выступлении сборной в Токио-2020 передача проб может как-то сказаться? — спросили у Позднякова.