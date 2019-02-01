Станислав Поздняков: На сегодняшний день угрозы для участия России в олимпийских играх нет
Вчера состоялся исполком Олимпийского комитета России.
Вчера состоялся исполком Олимпийского комитета России.
Мария Маркова из Москвы
Ключевых вопросов в повестке дня исполкома было три: два относились к участию олимпийской команды России в XIV Европейском юношеском олимпийском зимнем фестивале и еще один — именно его президент ОКР Станислав Поздняков назвал самым важным — касался Программы развития массового спорта.
Программа «Олимпийская страна» на 2019 — 2022 годы, которая была утверждена на заседании, должна поспособствовать увеличению количества людей, занимающихся физической культурой и спортом. Основная идея заключается в том, чтобы физическая активность становилась неотъемлемой частью жизни человека — такой же, как поход на работу или встреча с друзьями.
Особое внимание в Программе уделено развитию в России международного движения «Спорт для всех». По замыслу МОК, каждый человек должен иметь возможность заниматься спортом, не подвергаясь дискриминации. А мотивировать должен пример олимпийских чемпионов — ведь многие из них начинали свой путь со школьных и дворовых команд.
— ОКР проводит ряд проектов, связанных с популяризацией олимпийского движения и олимпийских ценностей, — отметил Поздняков. — Наши основные направления: «Олимпийский патруль», «Олимпийский день». Последнее, к слову, одно из самых массовых мероприятий. В этом году 10 февраля в ЦПКиО им. Горького состоится наш уже традиционный День зимних видов спорта. Праздник будет приурочен к пятилетию со дня открытия Олимпийских игр в Сочи и пройдет во всех уголках нашей страны — от Дальнего Востока до Калининграда.
Программа «Олимпийская страна» была разработана во исполнение поручения президента России по итогам заседания Совета при Президенте по развитию физической культуры и спорта 24 марта 2014 года. В рамках проекта за предыдущие три года ОКР выступил организатором и инициатором нескольких крупнейших
К 2022 году общее число участников программы должно возрасти до 18 миллионов, а уровень информированности населения о необходимости заниматься спортом возрастет до 20 процентов.
С 9 по 16 февраля в Сараево пройдет Европейский юношеский олимпийский зимний фестиваль. На нем будут разыграны медали в 8 видах спорта: биатлон и лыжные гонки, горные лыжи и сноуборд, керлинг и
Своеобразной фишкой соревнований станут смешанные командные турниры, которые сейчас набирают популярность. Уже привычный для биатлона формат смешанной эстафеты будет представлен и в лыжных гонках, и в
У фигуристов представлены только одиночные турниры. И здесь, пожалуй, главные наши звезды и почти безусловные надежды на победу. В составе сборной девушек — чемпионка России Анна Щербакова, а в числе запасных — Александра Трусова и Алена Косторная.
Торжественные проводы олимпийской команды России на фестиваль пройдут 7 февраля в Новогорске. В тот же день для молодых спортсменов при поддержке РУСАДА будет организован антидопинговый семинар.
— В этом году нам предстоит участие в трех крупных спортивных олимпийских мероприятиях: Европейский юношеский олимпийский зимний фестиваль в Сараево, Европейские игры в Минске, Европейский юношеский олимпийский летний фестиваль в Баку, — подчеркнул Поздняков. — Это большая и серьезная работа.
Кроме того, президент ОКР отметил, что организация окажет всяческую поддержку как выдвижению кандидатуры Казани в качестве столицы Европейских игр 2023 года в Казани, так и Всемирных игр ТАФИСА годом позже.
— Совместно с Республикой Татарстан и Минспорта мы продвигаем проект проведения третьих Европейских олимпийских игр в Казани в 2023 году. Решение межправительственной комиссии принято, и мы вступаем в эту гонку. Закончится она в Минске, где и будет назван город, который примет Игры через четыре года, — сказал Поздняков. — Также ОКР поддержал решение о проведении Всемирных игр ТАФИСА — Всемирной организации «Спорт для всех» в 2024 году. Мы готовим соответствующие документы. Мы будем проводить все согласования, чтобы этот большой спортивный фестиваль, включающий традиционные олимпийские и неолимпийские виды спорта, прошел в нашей стране. Мы считаем, это мероприятие будет интересно для всех.
Не обошлось без вопросов про допинг. До 30 июня российская сторона должна передать ВАДА пробы, хранящиеся в Московской антидопинговой лаборатории. По мнению Позднякова, результаты проверки не должны помешать сборной России выступить ни на одном из ключевых турниров. Ни на событиях европейского масштаба в этом году, ни — что еще более важно — на Олимпийских играх в Токио.
— ОКР выполнил решения исполкома МОК от 5 декабря 2017 года. В результате после окончания Игр в Пхенчхане было принято решение о полном восстановлении ОКР, — напомнил Поздняков. — Позиция МОК заключается в следующем: за одно и то же нарушение ни одна организация не может быть наказана повторно, и в теме санкций за истории из прошлого поставлена точка. Тем более что ни у одной из международных инстанций, включая ВАДА, к Олимпийскому комитету России нет никаких претензий.
Таким образом, вопросы, связанные с участием ОКР как организации, представляющей страну на крупнейших олимпийских мероприятиях, не ставятся под сомнение. На Европейских олимпийских юношеских фестивалях будут участвовать все спортсмены под национальным флагом. В том числе участники, чьи национальные федерации находятся под санкциями. В первую очередь речь идет о ВФЛА. Атлеты, которые будут представлены на фестивале и Играх в Минске под национальным флагом и в национальной форме. Это является принципиальным моментом, и в этом сомнений нет.
— На выступлении сборной в Токио-2020 передача проб может
— Данные, находящиеся в лаборатории, заканчиваются 2015 годом. Все международное спортивное сообщество, которое вникло в проблему, прекрасно отдает себе отчет, что к Играм в Токио в составе команды России останется очень небольшое количество спортсменов, которые теоретически еще могут быть подвергнуты