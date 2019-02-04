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11:44 (мск), источник: ТАСС

Команда Украины не выступит на Универсиаде в Красноярске

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Команда Украины не примет участие в зимней Универсиаде в Красноярске. Об этом ТАСС заявил первый заместитель министра молодежи и спорта Украины Игорь Гоцул.

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2 февраля завершился срок приема заявок на участие в зимней Универсиаде, которая пройдет в Красноярске с 2 по 12 марта.

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«Спортсмены Украины не приедут в Красноярск», — сообщил Гоцул.

На зимней Универсиаде 2017 года, которая проходила в Алма-Ате, сборная Украины заняла десятое место в неофициальном медальном зачете, завоевав две золотые, три серебряные и четыре бронзовые награды.

Победителем стала команда России (29−27−15).

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