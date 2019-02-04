Команда Украины не выступит на Универсиаде в Красноярске

2 февраля завершился срок приема заявок на участие в зимней Универсиаде , которая пройдет в Красноярске с 2 по 12 марта.

На зимней Универсиаде 2017 года, которая проходила в Алма-Ате, сборная Украины заняла десятое место в неофициальном медальном зачете, завоевав две золотые, три серебряные и четыре бронзовые награды.