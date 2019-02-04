Команда Украины не выступит на Универсиаде в Красноярске
МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Команда Украины не примет участие в зимней Универсиаде в Красноярске. Об этом ТАСС заявил первый заместитель министра молодежи и спорта Украины Игорь Гоцул.
МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Команда Украины не примет участие в зимней Универсиаде в Красноярске. Об этом ТАСС заявил первый заместитель министра молодежи и спорта Украины Игорь Гоцул.
2 февраля завершился срок приема заявок на участие в зимней Универсиаде, которая пройдет в Красноярске с 2 по 12 марта.
«Спортсмены Украины не приедут в Красноярск», — сообщил Гоцул.
На зимней Универсиаде 2017 года, которая проходила в
Победителем стала команда России (29−27−15).