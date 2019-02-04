Фоторепортажи
16Возможно, это лучшие кадры «Спартака»
7Карьера Карпина в фотографиях. Помните его таким?
11:54 (мск), источник: ТАСС

Международный статус ВФЛА не повлияет на шансы Казани принять Европейские игры

МОСКВА, 4 февраля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Шансы Казани принять в 2023 году Европейские игры не станут ниже даже в том случае, если к моменту выборов столицы соревнований Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) не восстановит членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в организации. Об этом сообщил ТАСС член комиссии Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) по Олимпийским играм Георгий Катулин.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Выборы столицы Европейских игр 2023 года пройдут 20 июня — накануне церемонии открытия II Европейских игр в Минске. На право провести в 2023 году Игры, в программу которых входит и легкая атлетика, претендует Казань. Прием заявок от кандидатов завершится 28 февраля.

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

«Я думаю, что напрямую связывать восстановление ВФЛА с выбором Игр-2023 нельзя, потому что речь идет об организации комплексного мероприятия, в программу которого будет входить около 20 видов спорта, — отметил Катулин. — ЕОК очень важно, прежде всего, найти надежного партнера, город-организатор, который может гарантировать проведение Игр на высочайшем уровне. И это будет основным критерием».

«Сам момент предоставления права проведения Игр Казани должен подтолкнуть Международную ассоциацию легкоатлетических федераций и Всероссийскую федерацию легкой атлетики найти приемлемое решение и в кратчайшие сроки снять этот вопрос. В интересах спортсменов, прежде всего», — считает собеседник ТАСС.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом. Позднее IAAF сформировала рабочую группу во главе с норвежцем Руне Андерсеном, которая совместно с российской стороной реализует пункты восстановления организации. До того, как ВФЛА не будет восстановлена в своих правах, Россия не имеет право проводить у себя международные соревнования по легкой атлетике и заявлять национальную команду на международные старты.

IAAF в конце января заявила, что на ближайшем совете организации, который пройдет в марте, Всероссийская федерация легкой атлетики не будет восстановлена в своих правах.

Дата проведения следующего заседания совета IAAF пока не определена, однако нельзя исключать того, что оно состоится позднее 20 июня, когда состоятся выборы столицы Европейских игр 2023 года.

 Медведеву это уже не довело до добра, и Загитова рискует стать следующей
Что американец Райан Бейдер сказал о Федоре Емельяненко
Медведева примет участие в финале Кубка России
Вера Звонарева поднялась на 21 строчку в рейтинге WTA
Умер четырехкратный чемпион ОИ в прыжках на лыжах с трамплина
Найден исчезнувший самолет футболиста Салы
СМИ: Переизбрание Инфантино в ФИФА поддержали 196 федераций
Головин попал в символическую сборную 23-го тура лиги 1
Угадай, кто: спортсмены примерили образы выдающихся личностей
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь