Глава FISU Матыцин сожалеет, что сборная Украины не выступит на Универсиаде в Красноярске

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В понедельник первый заместитель министра молодежи и спорта Украины Игорь Гоцул сообщил ТАСС, что украинские спортсмены не примут участие в Универсиаде в Красноярске.

«Вопрос участия украинских спортсменов лучше адресовать организаторам Универсиады, — отметил Матыцин. — Но пока они не зарегистрированы для участия в Универсиаде, в то время как срок подачи заявок истек 2 февраля, поэтому маловероятно, что сборная Украины приедет. Если бы у украинской делегации было желание принять участие в соревнованиях, то они бы написали письмо с просьбой продлить срок регистрации. На сегодня никаких предпосылок, что это произойдет, нет».

«Нам очень жаль, что не будет украинских студентов, участие которых увеличило бы конкуренцию в таких видах спорта, как лыжи и биатлон. Но таковы на сегодня реалии», — добавил он.