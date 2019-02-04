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11:58 (мск), источник: ТАСС

Глава FISU Матыцин сожалеет, что сборная Украины не выступит на Универсиаде в Красноярске

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Глава Международной федерации студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин выразил сожаление в связи с тем, что украинские спортсмены не выступят на Универсиаде в Красноярске. Об этом он рассказал ТАСС.

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В понедельник первый заместитель министра молодежи и спорта Украины Игорь Гоцул сообщил ТАСС, что украинские спортсмены не примут участие в Универсиаде в Красноярске.

«Вопрос участия украинских спортсменов лучше адресовать организаторам Универсиады, — отметил Матыцин. — Но пока они не зарегистрированы для участия в Универсиаде, в то время как срок подачи заявок истек 2 февраля, поэтому маловероятно, что сборная Украины приедет. Если бы у украинской делегации было желание принять участие в соревнованиях, то они бы написали письмо с просьбой продлить срок регистрации. На сегодня никаких предпосылок, что это произойдет, нет».

«Нам очень жаль, что не будет украинских студентов, участие которых увеличило бы конкуренцию в таких видах спорта, как лыжи и биатлон. Но таковы на сегодня реалии», — добавил он.

Универсиада пройдет с 2 по 12 марта. Спортсмены разыграют 76 комплектов наград. Будут представлены восемь обязательных видов спорта: горнолыжный, биатлон, лыжные гонки, хоккей, шорт-трек, сноуборд, фигурное катание, керлинг. Медали будут также разыграны в трех видах дополнительной программы: фристайле, спортивном ориентировании и хоккее с мячом.

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