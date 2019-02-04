Украина бойкотирует Универсиаду. Это окончательно

Источник: Спорт-Экспресс

Украинская делегация точно не приедет в Красноярск на зимнюю Универсиаду, которая пройдет со 2 по 12 марта. О намерении бойкотировать эти соревнования в Киеве говорили с весны прошлого года. Однако Международная федерация студенческого спорта до последнего рассчитывала уговорить украинцев — предлагала им финансовую помощь и грозила отменой крупных студенческих соревнований на территории этой страны. Но все оказалось бесполезно — Украина 2 февраля пропустила дедлайн по подаче заявок, а сегодня первый заместитель министра молодежи и спорта Украины Игорь Гоцул заявил ТАСС, что его соотечественники не собираются в Красноярск.

Потом будем разбираться с этими спортсменами

Напомню, что все началось в марте 2018 года с заявления министра молодежи и спорта Украины Игоря Жданова о запрете украинским спортсменам участвовать в соревнованиях на территории России. После этого были бойкот этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени, частичная неявка на чемпионат Европы по борьбе в Каспийске (туда не смогли поехать борцы-военнослужащие), пропуск «Гран-при» по фехтованию «Московская сабля» и чемпионата мира по прыжкам на батуте в Санкт-Петербурге. Относительно Универсиады-2019 Жданов высказался особо: «В Красноярск точно никто не поедет. Может, кто-то отправится под каким-то нейтральным флагом, но потом будем разбираться с этими спортсменами».

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С тех пор украинские спортивные чиновники систематически повторяли свою жесткую позицию, а Международная федерация студенческого спорта (FISU), которую возглавляет россиян Олег Матыцин, отказывалась верить, что это решение является окончательным. Сначала озвучивалась версия о том, что украинская делегация руководствуется не политическими причинами, а просто испытывает финансовые проблемы, которые Матыцин обещал решить. Затем FISU грозился отозвать у Украины права на проведение в 2020 году чемпионатов мира по водным видам спорта и пулевой стрельбе среди студентов. Но все это не дало эффекта — Универсиада в Красноярске пройдет без украинцев.

На прошлой зимней Универсиаде 2017 года, которая проходила в казахстанской Алма-Ате, сборная Украины заняла десятое место в медальном зачете, завоевав две золотые, три серебряные и четыре бронзовые награды. Золото украинцам принесли фигуристы-танцоры Александра Назарова и Максим Никитин, а также биатлонистка Надежда Белкина. В этих двух видах спорта, а также в сноуборде сборная Украины могла претендовать и на медали Красноярска-2019. Навряд ли она смогла бы высоко подняться в общем командном рейтинге, но нынешней в ситуации, когда спортсмены оказались заложниками большой политики, это не имеет большого значения.

— Нам очень жаль, что не будет украинских студентов, участие которых увеличило бы конкуренцию в таких видах спорта, как лыжи и биатлон. Но таковы на сегодня реалии, — приводит ТАСС слова Олега Матыцина.

Политические интересы поставлены выше интересов спортсменов

Случившееся ставит под серьезный вопрос дальнейшие отношения Украины с FISU при том, что Киев проявлял заинтересованность в проведении Летней Универсиады 2021 или 2023 годов. Правда, на Студенческая Игры-2021 украинская заявка в итоге не поступила, и эти соревнования пройдут в китайском Чэнду. Надо и последующие Универсиады украинцам теперь будет получить неимоверно сложно.

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— Мы видим, что на Украине политические интересы поставлены выше интересов спортсменов, — заявил член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, глава федерации керлинга России Дмитрий Свищев. — Украинским спортивным функционерам безразлична судьба спортсменов, как и в целом будущего их профессионального спорта, раз они поступают подобным образом.

Украинские спортивные чиновники начали втягивать политику в спортивные отношения с Россией практически сразу после ухудшения взаимоотношений между нашими странами в 2014 году. Во время Олимпиады и Паралимпиады в Сочи отдельные спортсмены устраивали политические акции в ходе официальных церемоний. То же самое повторилось во время Сурдолимпийских Игр-2015 в Ханты-Мансийске. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро министр Жданов запретил украинским спортсменам общаться с российскими СМИ. Правда, далеко не все следовали этому указанию — некоторые атлеты делали в олимпийской деревне показательные российско-украинские селфи.

Вряд ли это решение приняли сами спортсмены

— Могу только сожалеть, что спортсмены в очередной раз оказываются заложниками политических манипуляций, — приводит ТАСС слова олимпийской чемпионки по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светланы Журовой. — Подобное происходило неоднократно, многие страны так или иначе не разрешали своим спортсменам ездить на различные соревнования. Понимаю, что вряд ли это решение приняли спортсмены, им просто сказали, что не отправят на Универсиаду, а сам спортсмен, без заявки и за свои деньги, на такое масштабное спортивное соревнование поехать не может. В этом случае спортсмен становится настоящим заложником ситуации.