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12:37 (мск), источник: ТАСС

Этап эстафеты огня Универсиады прошел в Енисейске при морозе в 43 градуса

КРАСНОЯРСК, 5 февраля. /ТАСС/. Огонь Всемирной зимней универсиады во вторник пронесли по улицам Енисейска, старейшего города в Красноярском крае, при морозе в 43 градуса. Об этом сообщили ТАСС организаторы эстафеты.

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Протяженность этапа эстафеты составила 2,3 км. В нем приняли участие 12 факелоносцев.

«Мы побили рекорд Туры и Кодинска, где было около 40 градусов мороза, в Енисейске температура была 43 градуса ниже нуля. Эстафета прошла бодро и отлично, жители города приветствовали нас», — рассказали в оргкомитете.

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Огонь по улицам города пронесли чемпион мира по гиревому спорту среди ветеранов Борис Федоров, призер международных и всероссийских соревнований по пауэрлифтингу Олег Дремезов, учитель физкультуры Алексей Хаванский, преподаватель детской музыкальной школы Анна Аракчеева, студентка Енисейского педагогического колледжа Галина Гасникова и другие.

Зимняя Универсиада пройдет в Красноярске с 2 по 12 марта. Спортсмены разыграют 76 комплектов наград. Будут представлены восемь обязательных видов спорта: горнолыжный, биатлон, лыжные гонки, хоккей, шорт-трек, сноуборд, фигурное катание, керлинг. Медали будут также разыграны в трех видах дополнительной программы: фристайле, спортивном ориентировании и хоккее с мячом.

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