Кочиянчич: В ЕОК удовлетворены подготовкой Беларуси к II Европейским играм

«Позволю себе сделать заявление от имени Европейских олимпийских комитетов — мы очень удовлетворены работой оргкомитета по подготовке игр в Беларуси. Я знаю, что вы очень преданы этому делу», — сказал Янез Кочиянчич. ЕОК также высоко оценивает работу фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года».

Янез Кочиянчич предложил отдельно обсудить взаимодействие по двум вопросам. «Первый — это подготовка кадров. Мы приближаемся к проведению игр, на всех позициях должны быть очень компетентные и хорошо подготовленные люди. Второй вопрос — процесс принятия решений. На финальной стадии приближения к проведению игр оргкомитет и его оперативные штабы должны иметь максимальные полномочия, потому что вопросы должны решаться очень быстро», — обратил внимание он.

По итогам встречи с Сергеем Румасом президент ЕОК рассказал журналистам, что с премьер-министром обсуждались рабочие моменты, которые, как правило, возникают при организации масштабных мероприятий. Национальный оргкомитет и ЕОК будут координировать усилия, чтобы Европейские игры 2019 года прошли успешно.