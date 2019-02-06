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16:43 (мск), источник: БЕЛТА

Кочиянчич: В ЕОК удовлетворены подготовкой Беларуси к II Европейским играм

6 февраля, Рим /Корр. БЕЛТА/. Европейские олимпийские комитеты удовлетворены подготовкой Беларуси к проведению II Европейских игр. Об этом заявил президент ЕОК Янез Кочиянчич сегодня на встрече с премьер-министром Сергеем Румасом, который является председателем оргкомитета по подготовке и проведению игр в Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

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«Позволю себе сделать заявление от имени Европейских олимпийских комитетов — мы очень удовлетворены работой оргкомитета по подготовке игр в Беларуси. Я знаю, что вы очень преданы этому делу», — сказал Янез Кочиянчич. ЕОК также высоко оценивает работу фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года».

Янез Кочиянчич предложил отдельно обсудить взаимодействие по двум вопросам. «Первый — это подготовка кадров. Мы приближаемся к проведению игр, на всех позициях должны быть очень компетентные и хорошо подготовленные люди. Второй вопрос — процесс принятия решений. На финальной стадии приближения к проведению игр оргкомитет и его оперативные штабы должны иметь максимальные полномочия, потому что вопросы должны решаться очень быстро», — обратил внимание он.

По итогам встречи с Сергеем Румасом президент ЕОК рассказал журналистам, что с премьер-министром обсуждались рабочие моменты, которые, как правило, возникают при организации масштабных мероприятий. Национальный оргкомитет и ЕОК будут координировать усилия, чтобы Европейские игры 2019 года прошли успешно.

II Европейские игры пройдут в Минске на 12 спортивных объектах. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта. Состязания в восьми видах станут квалификационными к XXXII Олимпийским играм 2020 года в Токио. Соревнования по бадминтону, боксу и дзюдо пройдут в ранге чемпионатов Европы.

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