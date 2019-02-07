Мутко: Насладиться успехом Олимпиады в Сочи не удалось из-за нападок на страну

Источник: РИА "Новости"

«Было прекрасное открытие, всё всем понравилось. Это была трогательная церемония со многими яркими моментами. Вся церемония была единой историей. Всё было очень здорово. Чувства были необыкновенные. Чувство гордости, восторга от того, что сделали. От того, что такое событие проходит у нас в стране. Мы сердцем готовили и провели Олимпиаду. Не знаю, что ещё нужно было сделать для мира.

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Никто не ставил каких-то особых задач о победах. Поскольку каждая медаль была рукотворной, мы к этому шли. Можно любые вещи говорить со стороны, но нужно не болтать, а делать. Вот успехи в зимнем виде спорта — это всё рукотворные вещи. Мы сделали два мощных центра по прыжкам с трамплина, развивали сноуборд, фристайл. Вместе с тем, мы были разочарованы, что мало медалей было в биатлоне.