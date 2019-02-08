Фоторепортажи
16Мамаев и Кокорин играют в футбол. А вы помните, как это было?
16Шах и мат Владимира Крамника
14:14 (мск), источник: ТАСС

Огонь международных игр «Дети Азии» прибыл в Южно-Сахалинск

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 февраля. /ТАСС/. Огонь первых зимних международных спортивных игр «Дети Азии» в пятницу доставлен в Южно-Сахалинск. Об этом сообщили ТАСС в оргкомитете соревнований.

Наверх

Огонь игр «Дети Азии» зажгли 22 декабря в Республике Саха (Якутия) — место рождения Игр. Затем он отправился на Сахалин, куда был доставлен в ночь на 1 января. 7 января стартовала эстафета огня.

«Огонь вернулся в Южно-Сахалинск», — сообщил собеседник агентства.

По информации пресс-службы оргкомитета, финальный этап эстафеты пройдет в субботу — в день открытия Игр, он стартует в 13:00 по местному времени (05:00 мск) с площади Ленина в Южно-Сахалинске. 40 факелоносцев, среди которых будут министр спорта РФ Павел Колобков, почетный гражданин областного центра Мияниси Ютако, репер L’One, а также лучшие спортсмены Южно-Сахалинска, представители адаптивного спорта, организаций и предприятий, городской власти, пенсионеры, деятели культуры, преодолеют порядка 2,5 км по Коммунистическому проспекту до площади Победы.

«Дети Азии» пройдут на Сахалине с 9 по 16 февраля. Их посетят участники из 20 стран — спортсмены, судьи, руководители спортивных организаций, представители регионов РФ. Участники будут соревноваться в восьми видах спорта: горные лыжи, сноуборд, биатлон, лыжные гонки, прыжки с трамплина, фигурное катание, шорт-трек и хоккей. Участниками состязаний станут около 1200 спортсменов.

 Медведеву это уже не довело до добра, и Загитова рискует стать следующей
Что американец Райан Бейдер сказал о Федоре Емельяненко
РФ выступит на Паралимпиадах 2020 и 2022 годов под своим флагом
Аршавин возвестил о торжестве чиновников над футболистами
«Кардиффу» грозят санкции за отказ заплатить «Нанту» за Салу
2 очка Овечкина и 3 балла Кузнецова принесли «Вашингтону» победу
Норвежка выиграла индивидуальную гонку на этапе КМ по биатлону
Россиянин признан первой звездой дня в НХЛ
Определены составы эстафетных команд России на этапе КМ в Канаде
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь