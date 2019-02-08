Огонь международных игр «Дети Азии» прибыл в Южно-Сахалинск

Огонь игр «Дети Азии» зажгли 22 декабря в Республике Саха (Якутия) — место рождения Игр. Затем он отправился на Сахалин, куда был доставлен в ночь на 1 января. 7 января стартовала эстафета огня.

«Огонь вернулся в Южно-Сахалинск», — сообщил собеседник агентства.

По информации пресс-службы оргкомитета, финальный этап эстафеты пройдет в субботу — в день открытия Игр, он стартует в 13:00 по местному времени (05:00 мск) с площади Ленина в Южно-Сахалинске. 40 факелоносцев, среди которых будут министр спорта РФ Павел Колобков, почетный гражданин областного центра Мияниси Ютако, репер L’One, а также лучшие спортсмены Южно-Сахалинска, представители адаптивного спорта, организаций и предприятий, городской власти, пенсионеры, деятели культуры, преодолеют порядка 2,5 км по Коммунистическому проспекту до площади Победы.