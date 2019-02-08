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11:48 (мск), источник: Р-Спорт

IPC восстановил членство Паралимпийского комитета России

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Международный паралимпийский комитет (IPC) восстановил условно членство Паралимпийского комитета России (ПКР), которого российская организация была лишена в 2016 году, с 15 марта 2019 года, сообщается на официальном сайте ПКР.

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Об этом решении исполкома IPC объявил глава организации Эндрю Парсонс на пресс-конференции, которая проходит в немецком Бонне.

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ПКР в августе 2016 года был временно отстранен решением IPC. В сентябре прошлого года IPC продлил отстранение ПКР и заявил, что невыполненными остаются несколько критериев, одним из которых было восстановление Российского антидопингового агентства (РУСАДА). 4 февраля вице-президент ПКР Павел Рожков заявил, что все условия дорожной карты по восстановлению ПКР (67 пунктов, которые были выдвинуты IPC) были выполнены.

Исполком WADA 20 сентября 2018 года восстановил полноправный статус РУСАДА, которого оно было лишено в ноябре 2015 года. Согласно решению исполкома, российская сторона должна была до 31 декабря предоставить доступ к данным московской антидопинговой лаборатории. Эксперты WADA не смогли завершить работу в установленный срок. 17 января WADA сообщило, что эксперты агентства успешно получили данные из базы московской антидопинговой лаборатории и основные аналитические данные, сформированные лабораторией. Позже было объявлено, что статус соответствия РУСАДА всемирному антидопинговому кодексу сохранен.

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