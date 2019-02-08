IPC восстановил членство Паралимпийского комитета России

Об этом решении исполкома IPC объявил глава организации Эндрю Парсонс на пресс-конференции, которая проходит в немецком Бонне.

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ПКР в августе 2016 года был временно отстранен решением IPC. В сентябре прошлого года IPC продлил отстранение ПКР и заявил, что невыполненными остаются несколько критериев, одним из которых было восстановление Российского антидопингового агентства (РУСАДА). 4 февраля вице-президент ПКР Павел Рожков заявил, что все условия дорожной карты по восстановлению ПКР (67 пунктов, которые были выдвинуты IPC) были выполнены.