ПКР реализовал 69 критериев, убедившие IPC в изменениях в организации

«Паралимпийский комитет России (ПКР) реализовал 69 критериев, которые дают уверенность в том, что в настоящее время организация сильно отличается от той, которая была до Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро. Но российские паралимпийцы являются и будут оставаться самыми проверяемыми спортсменами в паралимпийском движении», — говорится в сообщении IPC в официальном микроблоге в Twitter.