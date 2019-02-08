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12:20 (мск), источник: Р-Спорт

ПКР реализовал 69 критериев, убедившие IPC в изменениях в организации

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Паралимпийский комитет России (ПКР) реализовал 69 критериев, которые убедили Международный паралимпийский комитет (IPC), что организация изменилась, но российские паралимпийцы по-прежнему остаются самыми проверяемыми спортсменами.

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«Паралимпийский комитет России (ПКР) реализовал 69 критериев, которые дают уверенность в том, что в настоящее время организация сильно отличается от той, которая была до Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро. Но российские паралимпийцы являются и будут оставаться самыми проверяемыми спортсменами в паралимпийском движении», — говорится в сообщении IPC в официальном микроблоге в Twitter.

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В пятницу на пресс-конференции в немецком Бонне глава IPC Эндрю Парсонс объявил, что исполком организации принял решение с 15 марта восстановить условно членство ПКР, которого российская организация была лишена в 2016 году.

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