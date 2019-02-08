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12:26 (мск), источник: Р-Спорт

Парсонс: ПКР должен возместить траты на дополнительное допинг-тестирование

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Паралимпийский комитет России (ПКР) должен возместить затраты Международного паралимпийского комитета (IPC) на дополнительное допинг-тестирование, заявил президент IPC Эндрю Парсонс.

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Источник: AFP 2019

В пятницу на пресс-конференции в немецком Бонне Парсонс объявил, что исполком IPC принял решение с 15 марта восстановить условно членство ПКР, которого российская организация была лишена в 2016 году.

«IPC был вынужден тратить дополнительные средства на паралимпийцев из России. ПКР должен возместить эти средства, затраченные в рамках дополнительного тестирования», — сказал Парсонс во время пресс-конференции.

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