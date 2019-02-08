Парсонс: ПКР должен возместить траты на дополнительное допинг-тестирование
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Паралимпийский комитет России (ПКР) должен возместить затраты Международного паралимпийского комитета (IPC) на дополнительное
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Паралимпийский комитет России (ПКР) должен возместить затраты Международного паралимпийского комитета (IPC) на дополнительное
В пятницу на
«IPC был вынужден тратить дополнительные средства на паралимпийцев из России. ПКР должен возместить эти средства, затраченные в рамках дополнительного тестирования», — сказал Парсонс во время