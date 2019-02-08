Плющенко рад, что МПК прислушался к голосу российских паралимпийцев

МПК в пятницу принял решение условно восстановить членство ПКР, что позволит российским спортсменам выступать на соревнованиях под флагом страны. Решение официально вступит в силу с 15 марта. Российские спортсмены будут допущены к Играм 2020 и 2022 годов при соответствии особым условиям тестирования.
«Восстановление, пускай и условное, является большим событием. Это очень здорово. Я рад, что Международный паралимпийский комитет прислушался к нам и к голосу спортсменов», — сказал Плющенко.
В феврале 2018 года Плющенко и ряд других известных спортсменов направил в МПК письмо в поддержку российских паралимпийцев.
Членство ПКР в Международном паралимпийском комитете (МПК) было приостановлено в августе 2016 года. Это автоматически привело к недопуску паралимпийской сборной России к Играм 2016 года, а в 2018 году на Паралимпиаде в Пхёнчхане было разрешено выступить лишь нескольким российским спортсменам и только в нейтральном статусе.