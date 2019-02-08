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14:23 (мск), источник: ТАСС

Плющенко рад, что МПК прислушался к голосу российских паралимпийцев

МОСКВА, 8 февраля. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко счастлив, что Международный паралимпийский комитет (МПК) прислушался к голосу российских спортсменов- паралимпийцев при восстановлении членства Паралимпийского комитета России (ПКР). Об этом он сообщил ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

МПК в пятницу принял решение условно восстановить членство ПКР, что позволит российским спортсменам выступать на соревнованиях под флагом страны. Решение официально вступит в силу с 15 марта. Российские спортсмены будут допущены к Играм 2020 и 2022 годов при соответствии особым условиям тестирования.

«Восстановление, пускай и условное, является большим событием. Это очень здорово. Я рад, что Международный паралимпийский комитет прислушался к нам и к голосу спортсменов», — сказал Плющенко.

В феврале 2018 года Плющенко и ряд других известных спортсменов направил в МПК письмо в поддержку российских паралимпийцев.

Членство ПКР в Международном паралимпийском комитете (МПК) было приостановлено в августе 2016 года. Это автоматически привело к недопуску паралимпийской сборной России к Играм 2016 года, а в 2018 году на Паралимпиаде в Пхёнчхане было разрешено выступить лишь нескольким российским спортсменам и только в нейтральном статусе.

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