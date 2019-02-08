Кремль позитивно оценил восстановление членства Паралимпийского комитета России в МПК

Источник: РИА "Новости"

«Мы, безусловно, рады за наших паралимпийцев. [Президент России Владимир] Путин никогда не обделял их своим вниманием, выражал им всегда полную и безоговорочную поддержку, и всегда в нашей стране все восхищаются героизмом и мастерством наших паралимпийцев. Мы надеемся, что они и дальше будут радовать своих болельщиков в нашей стране и за рубежом», — сказал он.

Кроме того, представитель Кремля выразил надежду на то, что «за счет конструктивной и транспарентной работы нашим спортивным властям вместе с их коллегами удастся перевернуть эту станицу [связанную с допинговым скандалом] в отношениях с международными спортивными организациями».

Ранее в пятницу Международный паралимпийский комитет условно восстановил членство Паралимпийского комитета России в организации. Решение было принято на заседании исполкома МПК в Бонне, официально оно вступит в силу с 15 марта.

В организации отметили, что единственным пунктом дорожной карты восстановления членства ПКР, который не был выполнен российской стороной, является признание доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. При этом МПК не требовал от ПКР принятия доклада и запрашивал лишь «официальный ответ, в котором конкретно и адекватно были бы рассмотрены выводы из отчета Макларена», заявляли в организации. Российская сторона не предоставила ответ, в связи с чем членство ПКР восстановлено условно.