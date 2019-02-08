Колобков приветствует решение МПК условно восстановить членство ПКР в организации

МПК объявил об условном восстановлении членства ПКР в пятницу, это решение позволит российским паралимпийцам вновь выступать на международных соревнованиях под национальным флагом. Решение вступит в силу 15 марта. Условный статус восстановления ПКР будет действовать до 31 декабря 2022 года, до этой даты российская сторона должна придерживаться ряда условий, что позволит ей избежать повторных санкций.

«Это очень долгожданное решение, — сказал Колобков. — Была выполнена огромная работа, я приветствую это решение, поздравляю всех и главное — наших паралимпийцев».