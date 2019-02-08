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14:26 (мск), источник: ТАСС

Колобков приветствует решение МПК условно восстановить членство ПКР в организации

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Министр спорта РФ Павел Колобков положительно отнесся к решению Международного паралимпийского комитета (МПК) условно восстановить членство Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации. Об этом Колобков сообщил журналистам.

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Источник: РИА "Новости"

МПК объявил об условном восстановлении членства ПКР в пятницу, это решение позволит российским паралимпийцам вновь выступать на международных соревнованиях под национальным флагом. Решение вступит в силу 15 марта. Условный статус восстановления ПКР будет действовать до 31 декабря 2022 года, до этой даты российская сторона должна придерживаться ряда условий, что позволит ей избежать повторных санкций.

«Это очень долгожданное решение, — сказал Колобков. — Была выполнена огромная работа, я приветствую это решение, поздравляю всех и главное — наших паралимпийцев».

МПК временно лишил ПКР членства в своей организации в августе 2016 года на фоне разразившегося в российском спорте допингового скандала после публикации доклада Ричарда Макларена. По этой причине российские паралимпийцы не смогли выступить на летних Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, а в 2018 году на зимних Играх в Пхёнчхане лишь нескольким российским спортсменам было позволено выступить в нейтральном статусе.

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