Глава МПК: Признание доклада Макларена позволило бы ПКР добиться полного восстановления

Источник: AFP 2019

МПК объявил об условном восстановлении членства ПКР в пятницу, это решение позволит российским паралимпийцам вновь выступать на международных соревнованиях под национальным флагом. Решение вступит в силу 15 марта.

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При этом до 31 декабря 2022 года паралимпийское движение России должно выполнять ряд требований, что позволит ему избежать повторных санкций.

«Я не считаю, что история закончена, поскольку впереди еще 3,5 года, на протяжении которых мы будем внимательно наблюдать за ПКР и российскими паралимпийцами. Только 31 декабря 2022 года, как я надеюсь, мы наконец-то сможем точно заявить, что все это в прошлом», — сказал Парсонс.

«Российские паралимпийцы наравне со спортсменами со всего мира теперь получили право соревноваться под флагом своей страны и слышать гимн своей страны в случае побед. Но при этом мы не можем забыть то, что было, поэтому мы все еще считаем, что было бы правильным решением признать доклад Макларена. Но у нас еще будет 3,5 года, чтобы снять те вопросы, которые были подняты Маклареном», — добавил он.

Признание доклада Макларена, в котором говорится о существовавшей в России на государственном уровне допинговой системе, было одним из пунктов дорожной карты восстановления ПКР.

Схожее требование звучало и в дорожной карте восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которому были возвращены права 20 сентября прошлого года.