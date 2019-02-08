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14:34 (мск), источник: ТАСС

Лукин заявил, что все критерии МПК по восстановлению ПКР выполнимы

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Все критерии Международного паралимпийского комитета (МПК) по восстановлению членства Паралимпийского комитета России в организации являются выполнимыми. Об этом журналистам заявил президент ПКР Владимир Лукин.

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Источник: РИА "Новости"

МПК объявил об условном восстановлении прав ПКР в пятницу, это решение позволит российским паралимпийцам вновь выступать на международных соревнованиях под национальным флагом. Оно вступит в силу 15 марта. При этом до 31 декабря 2022 года паралимпийское движение России должно выполнять ряд требований, что позволит ему избежать повторных санкций.

«Мы внимательно изучили требования МПК и еще более внимательно изучим их в будущем, — сказал Лукин. — По общему мнению, там нет ничего такого, что мешало бы нам конструктивно работать. Все эти критерии выполнимы».

Лукин заявил, что рад решению МПК и поблагодарил Министерство спорта РФ за вклад в проделанную работу по восстановлению членства. «Эта долгая работа подходит к концу, завалов у нас накопилось много — мы сами признавали, что у нас не все гладко, особенно в нашей антидопинговой деятельности, — сказал Лукин. — Все это потребовало очень тонкой и длительной работы, и я должен сказать, что Министерство спорта РФ и Павел Колобков (министр спорта — прим. ТАСС) делали эту работу упорно, мы признательны министерству за вклад. МПК и вся рабочая группа организации самоотверженно работали, квалифицированно и профессионально, я очень рад, что эта работа принесла результат».

МПК временно лишил ПКР членства в своей организации в августе 2016 года на фоне разразившегося в российском спорте допингового скандала после публикации доклада Ричарда Макларена. По этой причине российские паралимпийцы не смогли выступить на летних Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, а в 2018 году на зимних Играх в Пхёнчхане лишь нескольким российским спортсменам было позволено выступить в нейтральном статусе.

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