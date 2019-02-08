Международный паралимпийский комитет ждет от WADA данные из московской лаборатории

МПК объявил об условном восстановлении прав Паралимпийского комитета России (ПКР) в пятницу, это решение позволит российским паралимпийцам вновь выступать на международных соревнованиях под национальным флагом. Оно вступит в силу 15 марта. При этом до 31 декабря 2022 года паралимпийское движение России должно выполнять ряд требований, что позволит ему избежать повторных санкций.
«Мы тесно работаем с WADA, но сейчас необходимо дождаться, когда эта база данных будет проанализирована и верифицирована. Если у них будет интересующая нас информация, связанная с Паралимпийским комитетом России или спортсменами, то она нам будет предоставлена», — сказал Парсонс.
WADA получило копию базы данных проверки допинг-проб за 2011−2015 годы из московской лаборатории в начале года, результаты ее анализа могут стать основанием для открытия допинговых дел в отношении российских спортсменов. На проверку базы данных уйдет еще около двух месяцев.