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14:37 (мск), источник: ТАСС

Международный паралимпийский комитет ждет от WADA данные из московской лаборатории

БОНН /Германия/, 8 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) по итогам анализа базы данных московской лаборатории может предоставить Международному паралимпийскому комитету (МПК) информацию, которая касается российских спортсменов. Об этом ТАСС заявил глава МПК Эндрю Парсонс.

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Источник: Reuters

МПК объявил об условном восстановлении прав Паралимпийского комитета России (ПКР) в пятницу, это решение позволит российским паралимпийцам вновь выступать на международных соревнованиях под национальным флагом. Оно вступит в силу 15 марта. При этом до 31 декабря 2022 года паралимпийское движение России должно выполнять ряд требований, что позволит ему избежать повторных санкций.

«Мы тесно работаем с WADA, но сейчас необходимо дождаться, когда эта база данных будет проанализирована и верифицирована. Если у них будет интересующая нас информация, связанная с Паралимпийским комитетом России или спортсменами, то она нам будет предоставлена», — сказал Парсонс.

WADA получило копию базы данных проверки допинг-проб за 2011−2015 годы из московской лаборатории в начале года, результаты ее анализа могут стать основанием для открытия допинговых дел в отношении российских спортсменов. На проверку базы данных уйдет еще около двух месяцев.

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