Международный паралимпийский комитет ждет от WADA данные из московской лаборатории

Источник: Reuters

МПК объявил об условном восстановлении прав Паралимпийского комитета России (ПКР) в пятницу, это решение позволит российским паралимпийцам вновь выступать на международных соревнованиях под национальным флагом. Оно вступит в силу 15 марта. При этом до 31 декабря 2022 года паралимпийское движение России должно выполнять ряд требований, что позволит ему избежать повторных санкций.

«Мы тесно работаем с WADA, но сейчас необходимо дождаться, когда эта база данных будет проанализирована и верифицирована. Если у них будет интересующая нас информация, связанная с Паралимпийским комитетом России или спортсменами, то она нам будет предоставлена», — сказал Парсонс.