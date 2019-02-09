Глава Сахалина предложил превратить комплекс игр «Дети Азии» в спортивный лагерь

«Я вышел с инициативой к главе нашего государства, чтобы на базе замечательного комплекса [построенного к играм] сделать всероссийский спортивный юношеский лагерь», — сообщил Лимаренко. Он выразил надежду на то, что «в этом лагере будут готовиться будущие олимпийские чемпионы».
Церемония открытия игр пройдет в 18:00 (10:00 мск). Они продлятся до 16 февраля.
Участниками состязаний по восьми видам зимнего спорт станут около 1200 спортсменов. Россию представляют команды из Москвы, республик Татарстан, Башкортостан, Саха (Якутия), Сахалинской области, ряда регионов Сибирского, Уральского и Дальневосточного федеральных округов.