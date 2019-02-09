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08:08 (мск), источник: ТАСС

Глава Сахалина предложил превратить комплекс игр «Дети Азии» в спортивный лагерь

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 февраля. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко предложил создать на основе объектов первых зимних международных спортивных игр «Дети Азии», которые стартуют на острове 9 февраля, спортивный юношеский лагерь. Об этом глава региона рассказал журналистам в субботу во время пресс-конференции, посвященной началу игр, в которых принимают участие спортсмены из 20 стран мира.

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Источник: РИА "Новости"

«Я вышел с инициативой к главе нашего государства, чтобы на базе замечательного комплекса [построенного к играм] сделать всероссийский спортивный юношеский лагерь», — сообщил Лимаренко. Он выразил надежду на то, что «в этом лагере будут готовиться будущие олимпийские чемпионы».

Церемония открытия игр пройдет в 18:00 (10:00 мск). Они продлятся до 16 февраля.

Участниками состязаний по восьми видам зимнего спорт станут около 1200 спортсменов. Россию представляют команды из Москвы, республик Татарстан, Башкортостан, Саха (Якутия), Сахалинской области, ряда регионов Сибирского, Уральского и Дальневосточного федеральных округов.

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