Глава Сахалина предложил превратить комплекс игр «Дети Азии» в спортивный лагерь

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 февраля. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко предложил создать на основе объектов первых зимних международных спортивных игр «Дети Азии», которые стартуют на острове 9 февраля, спортивный юношеский лагерь. Об этом глава региона рассказал журналистам в субботу во время пресс-конференции, посвященной началу игр, в которых принимают участие спортсмены из 20 стран мира.