Министр спорта РФ Колобков принял участие в эстафете огня зимних Игр «Дети Азии»

Финальный этап эстафеты начался с площади Ленина. Планируется, что в нем примут участие 40 факелоносцев. Огонь Игр, помимо министра спорта, доверено нести почетному гражданину областного центра Мияниси Ютака, реперу L’One, а также лучшим спортсменам и паралимпийцам Южно-Сахалинска, деятелям культуры и ветеранам спорта.

«Дети Азии» пройдут на Сахалине с 9 по 16 февраля. Их посетят участники из 20 стран — спортсмены, судьи, руководители спортивных организаций, представители регионов России. Участники будут соревноваться в восьми видах спорта: горные лыжи, сноуборд, биатлон, лыжные гонки, прыжки с трамплина, фигурное катание, шорт-трек и хоккей. Всего ожидается визит около 1200 спортсменов.