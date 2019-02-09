Путин направил приветствие участникам открывшихся на Сахалине игр «Дети Азии»

«Эти масштабные, представительные соревнования выполняют важную и ответственную миссию — содействуют продвижению и популяризации ценностей олимпизма, развитию детско-юношеского спорта, укреплению дружбы и взаимопонимания между людьми. Уверен, что для юных участников игры станут настоящим праздником, позволят продемонстрировать свои способности, волевой характер и победный настрой, приобщиться к миру большого спорта. И конечно, подарят всем присутствующим радостные и незабываемые впечатления», — говорится в приветственном послании главы государства.