Путин направил приветствие участникам открывшихся на Сахалине игр «Дети Азии»

«Эти масштабные, представительные соревнования выполняют важную и ответственную миссию — содействуют продвижению и популяризации ценностей олимпизма, развитию детско-юношеского спорта, укреплению дружбы и взаимопонимания между людьми. Уверен, что для юных участников игры станут настоящим праздником, позволят продемонстрировать свои способности, волевой характер и победный настрой, приобщиться к миру большого спорта. И конечно, подарят всем присутствующим радостные и незабываемые впечатления», — говорится в приветственном послании главы государства.
«От души желаю, чтобы зимние международные спортивные игры “Дети Азии” обрели традиции. Объединяли вокруг своих благородных целей талантливую, увлеченную молодежь из России и других стран», — добавил президент.
Участниками состязаний по восьми видам зимнего спорта станут около 1,2 тыс. человек.