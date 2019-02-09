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10:45 (мск), источник: ТАСС

Путин направил приветствие участникам открывшихся на Сахалине игр «Дети Азии»

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Первые зимние международные спортивные игры «Дети Азии», открывшиеся в субботу на Сахалине, выполняют важную и ответственную миссию, заявил президент РФ Владимир Путин.

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Источник: РИА "Новости"

«Эти масштабные, представительные соревнования выполняют важную и ответственную миссию — содействуют продвижению и популяризации ценностей олимпизма, развитию детско-юношеского спорта, укреплению дружбы и взаимопонимания между людьми. Уверен, что для юных участников игры станут настоящим праздником, позволят продемонстрировать свои способности, волевой характер и победный настрой, приобщиться к миру большого спорта. И конечно, подарят всем присутствующим радостные и незабываемые впечатления», — говорится в приветственном послании главы государства.

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«От души желаю, чтобы зимние международные спортивные игры “Дети Азии” обрели традиции. Объединяли вокруг своих благородных целей талантливую, увлеченную молодежь из России и других стран», — добавил президент.

Игры пройдут на Сахалине с 9 по 16 февраля.

Участниками состязаний по восьми видам зимнего спорта станут около 1,2 тыс. человек.

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