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11 февраля, источник: Чемпионат.com

Песков: России удалось перевернуть страницу по теме допинга

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что благодаря плотному диалогу и взаимопониманию России удалось перевернуть страницу в отношениях с международными спортивными организациями по теме допинга.

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Источник: РИА "Новости"

«Вы знаете, что определённый прорыв уже на этой ниве произошёл, удалось во многом перевернуть вот эту страницу неважных отношений с международной спортивной общественностью и бюрократией в хорошем смысле слова. Россия будет и дальше проявлять максимальную транспарентность в интересах урегулирования всех имеющихся вопросов. Москва уже не раз это показывала», — приводит слова Пескова Федеральное агентство новостей.

Песков отвечал на вопросы журналистов о перспективах восстановления прав российских спортсменов, обвинённых в допинговых нарушениях.

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