Песков: России удалось перевернуть страницу по теме допинга

«Вы знаете, что определённый прорыв уже на этой ниве произошёл, удалось во многом перевернуть вот эту страницу неважных отношений с международной спортивной общественностью и бюрократией в хорошем смысле слова. Россия будет и дальше проявлять максимальную транспарентность в интересах урегулирования всех имеющихся вопросов. Москва уже не раз это показывала», — приводит слова Пескова Федеральное агентство новостей.