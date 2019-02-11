Мало отвращения: россиян упрекнули за отношение к допингу

Источник: РИА "Новости"

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус в резкой форме оценил отношение россиян к допингу. По словам руководителя организации, в России приуменьшают проблему нарушения антидопинговых правил, пытаясь объяснить ее противоборством Востока и Запада.

«Отвращение к допингу должно быть на генном уровне. В стране была проведена достаточно масштабная и достаточная успешная акция, связанная с борьбой с курением. Количество курильщиков значительно сократилось, плюс изменилось отношение к курению внутри корпораций, внутри общества. Вот так должно быть. Это очень важно», — начал Ганус.

«Допинг и допинговый кризис, который случился в России, это реальная проблема. Но у нас ее пытаются упростить, показать, что это борьба Востока и Запада, используют старые клише советской пропаганды», — приводит слова главы РУСАДА Sport24.

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Ганус вспомнил скандал вокруг высказывания юной фигуристки Анастасии Шаботовой. 13-летняя спортсменка в ходе общения с подписчиками в инстаграме произнесла неосторожную фразу, где заявила о пользе «правильного допинга». Девушку впоследствии подвергли серьезном гнету.

«Простой пример — шутки наших молодых фигуристок и то, как на них отреагировали в обществе. Так себе ситуация. А рекламу посмотрите. У нас же в рекламе тоже тему допинга обыгрывают. Я сейчас даже не про “Милдронат” — его позиционируют, в первую очередь, как лекарство для сердечников, для обычных людей. Рекламируя корм для собак, говорят о допинге. Это что? Это нормально?» — возмутился Ганус.

Гендиректор РУСАДА во время разбирательств со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) по поводу доступа к Московской лаборатории даже обращался с письмом к президенту России Владимиру Путину.

Могу сказать, что поверхностные, косметические вещи уже никого не впечатляют. Мы слишком долго думали, что вокруг все глупцы, а мы самые умные. Пора менять позицию. Юрий Ганус

Сейчас, по словам Гануса, нашей стране необходимо менять отношение к допингу, поскольку по всему миру ведется ожесточенная борьба против запрещенных веществ.

«Могу сказать, что поверхностные, косметические вещи уже никого не впечатляют. Мы слишком долго думали, что вокруг все глупцы, а мы самые умные. Пора менять позицию. Пора выходить из мира иллюзий. В странах, которые сейчас являются лидерами в борьбе с допингом, все важные перемены начинались, когда возникал кризис, связанный с ведущими спортсменами. В обществе понимали — нельзя просто пожурить и забыть, нужны системные перемены», — заметил он.

Допинговый скандал в России начался в 2015 году. Тогда WADA обвинило РУСАДА в сокрытии многочисленных случаев нарушения антидопинговых правил со стороны российских спортсменов. Спустя некоторое время The New York Times опубликовал резонансные заявления бывшего главы Московской лаборатории Григория Родченкова, который стал информатором WADA.

В результате обвинений Родченкова WADA провело целое расследование, по итогам которого юрист Ричард Макларен опубликовал свой доклад, в котором разоблачил многих российских спортсменов в употреблении допинга. РУСАДА впоследствии было лишено прав. Выводы доклада Макларена до сих пор остаются не признанными Россией.

Осенью прошлого года РУСАДА удалось выполнить условия «дорожной карты» и вернуть свой статус, избежав повторной изоляции. А в начале февраля Международный паралимпийский комитет (МПК) принял решение условно восстановить членство Паралимпийского комитета России (ПКР). Теперь отечественные спортсмены могут вновь выступать под флагом и гимном России на международных соревнованиях. Однако в отношении некоторых продолжают вестись расследования.

В частности, совсем недавно олимпийских медалей были лишены прыгуны в высоту Иван Ухов и Светлана Школина, а вместе с ними — еще десять легкоатлетов.

Не оставляют без внимания проблему допинга и в Кремле. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков считает, что России удалось «сделать прорыв в отношениях с мировыми организациями по теме допинга».

«Наши спортивные власти постоянно находятся в контакте со своими международными коллегами, вы знаете, что определенный прорыв уже на этой ниве произошел, удалось во многом перевернуть вот эту страницу неважных отношений с международной спортивной общественностью и бюрократией в хорошем смысле слова, — заявил Песков, отвечая на вопрос о перспективах восстановления прав российских спортсменов, обвиненных в допинговых нарушениях. Какие-то еще вопросы висят, но у меня нет сомнений, что в рамках вот этого плотного диалога и взаимопонимания удастся выйти на решения», — подчеркнул представитель Кремля.

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Представитель президента подчеркнул, что Россия и дальше продолжит работать в этом направлении.

«Россия будет и дальше проявлять максимальную транспарентность в интересах урегулирования всех имеющихся вопросов», — цитирует Пескова «РИА Новости».

До сих пор остается не восстановленной в правах Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА). В декабре 2018 года санкции в отношении ВФЛА были продлены. Таким образом, российские спортсмены не смогут выступить под своим флагом на чемпионате Европы в Глазго. Ожидается, что часть атлетов будет участвовать в первенстве континента в нейтральном статусе.