Россияне завоевали одну медаль в первый день юношеского олимпийского фестиваля в Сараеве

Возглавляет медальный зачет соревнований сборная Франции, завоевавшая одну золотую, две серебряные и одну бронзовую награду. Второй идет сборная Швейцарии с одним золотом и одним серебром. Третью строчку делят сборные Австрии, Венгрии и Италии, в активе которых по одной золотой медали. Российская команда занимает седьмое место в турнирной таблице.

Зимний Европейский юношеский олимпийский фестиваль для спортсменов в возрасте 14−18 лет проводится один раз в два года. Фестиваль в Боснии и Герцеговине продлится до 16 февраля. В нем принимают участие 911 спортсменов из 46 стран в восьми видах спорта — биатлоне, горнолыжном спорте, лыжных гонках, фигурном катании, шорт-треке, сноуборде, хоккее и керлинге.