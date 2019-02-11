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11 февраля, источник: ТАСС

Россияне завоевали одну медаль в первый день юношеского олимпийского фестиваля в Сараеве

ТАСС, 11 февраля. Российские спортсмены в первый соревновательный день на зимнем Европейском юношеском олимпийском фестивале в Сараеве завоевали одну медаль. Всего было разыграно пять комплектов наград.

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Возглавляет медальный зачет соревнований сборная Франции, завоевавшая одну золотую, две серебряные и одну бронзовую награду. Второй идет сборная Швейцарии с одним золотом и одним серебром. Третью строчку делят сборные Австрии, Венгрии и Италии, в активе которых по одной золотой медали. Российская команда занимает седьмое место в турнирной таблице.

Зимний Европейский юношеский олимпийский фестиваль для спортсменов в возрасте 14−18 лет проводится один раз в два года. Фестиваль в Боснии и Герцеговине продлится до 16 февраля. В нем принимают участие 911 спортсменов из 46 стран в восьми видах спорта — биатлоне, горнолыжном спорте, лыжных гонках, фигурном катании, шорт-треке, сноуборде, хоккее и керлинге.

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