Первые зимние Игры под флагом России. Как это было

Источник: Спорт-Экспресс

25 лет назад мы впервые увидели на Олимпийских играх российский триколор. На церемонии открытия Лиллехаммера-1994 его нес биатлонист Сергей Чепиков. И никому тогда не приходили в голову лишать россиян флага, хотя тогда наша страна и наш спорт переживали очень непростые времена. Буквально за четыре месяца до Олимпиады по Москве ездили танки и были запущены в продажу билеты финансовой пирамиды МММ.

Сами Игры-1994 принято считать одними из самых удачных в олимпийской истории.

Они пришлись на тот короткий промежуток времени, когда соревнования уже не омрачало противостояние политических блоков, а волна допинговых скандалов еще не успела накрыть большой спорт.

Кроме того, хозяева Олимпиады — норвежцы — сделали все для того, чтобы старты на родине зимнего спорта прошли на высоком уровне и в благожелательной атмосфере. Классные спортивные объекты, компетентная публика, отличная зимняя погода и россыпь звезд на стартах — все это подняло Лиллехаммер-1994 на недосягаемую высоту.

Русские идут

Зимние Игры впервые проводились в разные годы с летними — от Олимпиады в Альбервилле Лиллехаммер отделяло всего два года. Но за это время в олимпийском движении произошли серьезные перемены.

Все бывшие советские республики, включая Россию, стали суверенными членами МОК. Российская команда впервые выступила на зимних Играх самостоятельно — наша страна привезла в Норвегию 113 спортсменов и стала второй по численности делегацией после США. На Олимпиаде-1994 также дебютировали как отдельные сборные Чехия и Словакия. Было снято эмбарго на участие в Играх атлетов из ЮАР, где пал режим апартеида.

Большой резонанс во время Игр вызвала акция солидарности со столицей зимней Олимпиады-1984 Сараево, где в 1994-м полыхала война. Во время церемонии открытия прошла минута молчания в память о жертвах кровавого межэтнического конфликта. Президент МОК Хуан Антонио Самаранч призвал прекратить боевые действия на время спортивного форума. Но его призыв так и не был услышан. Еще одной важной инициативой Международного олимпийского комитета стали значительные послабления в отношении спортсменов-профессионалов. МОК почти созрел для того, чтобы окончательно стереть грань между любителями и профи.

Первыми плодами перемен воспользовались фигуристы. Многие знаменитости прошлых лет вернулись на любительский лед для того, чтобы вновь бороться за олимпийские награды. Среди возвращенцев оказались Брайан Бойтано, Катарина Витт, Джейн Торвилл и Кристофер Дин, а также Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков.

Правда, из всей этой звездной когорты победить удалось лишь российской паре. Россияне вообще взяли практически все золото в турнире по фигурному катанию — чемпионами также стали Алексей Урманов и танцевальный дуэт Оксана Грищук / Евгений Платов. Только в соревнованиях женщин-одиночниц успех праздновала представительница Украины Оксана Баюл.

Подарок от немок

С фигуристами в Лиллехаммере была связана и единственная на этих Играх история со скандальным оттенком. Американку Тоню Хардинг обвинили в том, что накануне отборочных стартов она якобы наняла своего бывшего мужа для того, чтобы тот избил Нэнси Кэрриган — основную конкурентку Тони за место в сборной. «Киллер» со своей задачей не справился, и обе конкурентки получили путевку в Лиллехаммер. Олимпийский комитет США пытался снять «нехорошую Хардинг» с соревнований, но испугался судебного иска со стороны фигуристки. Тони заняла на Играх 8-е место и вскоре была дисквалифицирована пожизненно. Кэрриган завоевала на Олимпиаде-1994 серебряную медаль.

Соревнования женщин на норвежской лыжне украсило соперничество нашей Любови Егоровой и миниатюрной итальянки Мануэлы ди Чента. Егорова стала трехкратной чемпионкой Лиллехаммера, а ди Чента — двукратной. Еще одним трехкратным триумфатором Игр оказался норвежский конькобежец Йохан Улаф Косс. Большого успеха добилась хоккейная сборная Швеции, которая впервые в истории выиграла олимпийское золото. В финальном матче с канадцами титул был разыгран в серии буллитов, и решающую шайбу забросил Петер Форсберг.

А вот наши хоккеисты впервые не сумели попасть даже в призеры. В полуфинале российская команда, лидером которой был Андрей Николишин, уступила будущим чемпионам шведам, а в матче за третье место проиграла финнам.

Зато успешно выступили биатлонисты сборной России, выигравшие три золота. Самой запоминающейся стала женская эстафета, которая впервые состояла из четырех этапов: наши девушки сенсационно опередили немок почти на четыре минуты. На третий этап команда Германии уходила с преимуществом почти в минуту, но Симона Грайнер-Петтер в стрельбе из положения стоя сделала 8 (!) промахов, не закрыв ни одной мишени. Такой подарок помог собраться нашему финишеру Анфисе Резцовой, которая в личных гонках в Лиллехаммере из-за плохой стрельбы ни разу не попала даже в 25 лучших. В эстафете Резцова отработала выше всяких похвал.

Правда, после Олимпиады-1994 карьера Резцовой в биатлоне все равно закончится. В 35 лет после рождения второго ребенка эта спортсменка вернется в лыжные гонки и даже станет чемпионкой мира в эстафете.

Наш старый багаж

Сенсацию со знаком плюс сотворила российская горнолыжница Светлана Гладышева: ее серебро в супергиганте — лучший результат в истории отечественных горных лыж. Помимо нее медали на Олимпиадах завоевывала только бронзовый призер Игр-1956 Евгения Сидорова. Со временем Гладышева возглавит Российскую федерацию горнолыжного спорта и сноуборда.

Медали в российскую копилку в Лиллехаммере принес даже фристайл, где бронзу выиграла будущий спортивный психолог Елизавета Кожевникова, а серебряным призером стал Сергей Щуплецов, который через полтора года разобьется на мотоцикле на горной дороге во Французских Альпах.

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В командном зачете Россия уступила норвежцам по общему количеству наград, но выиграла на одно золото больше. 11 золотых медалей на фоне огромных проблем, которые испытывала в те годы страна, стали настоящей сенсацией. Более высокий результат по количеству чемпионских титулов на зимних Играх за всю историю отечественного спорта был достигнут только дважды — в Инсбруке-1976 и в Сочи-2014.

Итоги Лиллехаммера продемонстрировали, что у нашей сборной с советских времен есть большой запас прочности. Как показали дальнейшие события, на «старом багаже» нам удастся протянуть еще восемь лет.

В Норвегии блеснули и спортсмены из других бывших союзных республик. Золото завоевали фигуристка Оксаны Баюл с Украины, лыжник Владимир Смирнов из Казахстана и фристайлистка Лина Черязова из Узбекистана. Почти сразу после Олимпиады-1994 Черязова получит тяжелую травму и больше не сможет вернуться на прежний уровень. Баюл в 1997-м, после трех лет вольной жизни в США, за вождение автомобиля в пьяном виде будет приговорена к принудительному лечению от алкоголизма. Смирнов будет выступать на большой лыжне еще пять лет.