Первые зимние Игры под флагом России. Как это было
12 февраля исполняется 25 лет со дня открытия Олимпиады-1994 в Лиллехаммере, на которой наша команда впервые с 1912 года была представлена как российская.
12 февраля исполняется 25 лет со дня открытия Олимпиады-1994 в Лиллехаммере, на которой наша команда впервые с 1912 года была представлена как российская.
25 лет назад мы впервые увидели на Олимпийских играх российский триколор. На церемонии открытия Лиллехаммера-1994 его нес биатлонист Сергей Чепиков. И никому тогда не приходили в голову лишать россиян флага, хотя тогда наша страна и наш спорт переживали очень непростые времена. Буквально за четыре месяца до Олимпиады по Москве ездили танки и были запущены в продажу билеты финансовой пирамиды МММ.
Они пришлись на тот короткий промежуток времени, когда соревнования уже не омрачало противостояние политических блоков, а волна допинговых скандалов еще не успела накрыть большой спорт.
Кроме того, хозяева Олимпиады — норвежцы — сделали все для того, чтобы старты на родине зимнего спорта прошли на высоком уровне и в благожелательной атмосфере. Классные спортивные объекты, компетентная публика, отличная зимняя погода и россыпь звезд на стартах — все это подняло Лиллехаммер-1994 на недосягаемую высоту.
Зимние Игры впервые проводились в разные годы с летними — от Олимпиады в Альбервилле Лиллехаммер отделяло всего два года. Но за это время в олимпийском движении произошли серьезные перемены.
Все бывшие советские республики, включая Россию, стали суверенными членами МОК. Российская команда впервые выступила на зимних Играх самостоятельно — наша страна привезла в Норвегию 113 спортсменов и стала второй по численности делегацией после США. На Олимпиаде-1994 также дебютировали как отдельные сборные Чехия и Словакия. Было снято эмбарго на участие в Играх атлетов из ЮАР, где пал режим апартеида.
Большой резонанс во время Игр вызвала акция солидарности со столицей зимней Олимпиады-1984 Сараево, где в 1994-м полыхала война. Во время церемонии открытия прошла минута молчания в память о жертвах кровавого межэтнического конфликта. Президент МОК Хуан Антонио Самаранч призвал прекратить боевые действия на время спортивного форума. Но его призыв так и не был услышан. Еще одной важной инициативой Международного олимпийского комитета стали значительные послабления в отношении
Первыми плодами перемен воспользовались фигуристы. Многие знаменитости прошлых лет вернулись на любительский лед для того, чтобы вновь бороться за олимпийские награды. Среди возвращенцев оказались Брайан Бойтано, Катарина Витт, Джейн Торвилл и Кристофер Дин, а также Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков.
Правда, из всей этой звездной когорты победить удалось лишь российской паре. Россияне вообще взяли практически все золото в турнире по фигурному катанию — чемпионами также стали Алексей Урманов и танцевальный дуэт Оксана Грищук / Евгений Платов. Только в соревнованиях
С фигуристами в Лиллехаммере была связана и единственная на этих Играх история со скандальным оттенком. Американку Тоню Хардинг обвинили в том, что накануне отборочных стартов она якобы наняла своего бывшего мужа для того, чтобы тот избил Нэнси Кэрриган — основную конкурентку Тони за место в сборной. «Киллер» со своей задачей не справился, и обе конкурентки получили путевку в Лиллехаммер. Олимпийский комитет США пытался снять «нехорошую Хардинг» с соревнований, но испугался судебного иска со стороны фигуристки. Тони заняла на Играх 8-е место и вскоре была дисквалифицирована пожизненно. Кэрриган завоевала на Олимпиаде-1994 серебряную медаль.
Соревнования женщин на норвежской лыжне украсило соперничество нашей Любови Егоровой и миниатюрной итальянки Мануэлы ди Чента. Егорова стала трехкратной чемпионкой Лиллехаммера, а ди Чента — двукратной. Еще одним трехкратным триумфатором Игр оказался норвежский конькобежец Йохан Улаф Косс. Большого успеха добилась хоккейная сборная Швеции, которая впервые в истории выиграла олимпийское золото. В финальном матче с канадцами титул был разыгран в серии буллитов, и решающую шайбу забросил Петер Форсберг.
Зато успешно выступили биатлонисты сборной России, выигравшие три золота. Самой запоминающейся стала женская эстафета, которая впервые состояла из четырех этапов: наши девушки сенсационно опередили немок почти на четыре минуты. На третий этап команда Германии уходила с преимуществом почти в минуту, но Симона
Правда, после Олимпиады-1994 карьера Резцовой в биатлоне все равно закончится. В 35 лет после рождения второго ребенка эта спортсменка вернется в лыжные гонки и даже станет чемпионкой мира в эстафете.
Сенсацию со знаком плюс сотворила российская горнолыжница Светлана Гладышева: ее серебро в супергиганте — лучший результат в истории отечественных горных лыж. Помимо нее медали на Олимпиадах завоевывала только бронзовый призер Игр-1956 Евгения Сидорова. Со временем Гладышева возглавит Российскую федерацию горнолыжного спорта и сноуборда.
Медали в российскую копилку в Лиллехаммере принес даже фристайл, где бронзу выиграла будущий спортивный психолог Елизавета Кожевникова, а серебряным призером стал Сергей Щуплецов, который через полтора года разобьется на мотоцикле на горной дороге во Французских Альпах.
В командном зачете Россия уступила норвежцам по общему количеству наград, но выиграла на одно золото больше. 11 золотых медалей на фоне огромных проблем, которые испытывала в те годы страна, стали настоящей сенсацией. Более высокий результат по количеству чемпионских титулов на зимних Играх за всю историю отечественного спорта был достигнут только дважды — в Инсбруке-1976 и в Сочи-2014.
Итоги Лиллехаммера продемонстрировали, что у нашей сборной с советских времен есть большой запас прочности. Как показали дальнейшие события, на «старом багаже» нам удастся протянуть еще восемь лет.
В Норвегии блеснули и спортсмены из других бывших союзных республик. Золото завоевали фигуристка Оксаны Баюл с Украины, лыжник Владимир Смирнов из Казахстана и фристайлистка Лина Черязова из Узбекистана. Почти сразу после Олимпиады-1994 Черязова получит тяжелую травму и больше не сможет вернуться на прежний уровень. Баюл в 1997-м, после трех лет вольной жизни в США, за вождение автомобиля в пьяном виде будет приговорена к принудительному лечению от алкоголизма. Смирнов будет выступать на большой лыжне еще пять лет.
Одним из важных событий зимних Игр-1994 стал рекорд 13-летней Ким Юн Ми, которая в составе сборной Кореи завоевала золото в женской эстафете в