Всемирные игры IWAS в 2021 году могут пройти в России

Источник: РИА "Новости"

В городе Шарджа (ОАЭ) состоялось заседание генеральной ассамблеи IWAS, в котором принял участие первый вице-президент ПКР Павел Рожков.

«В ходе заседания Паралимпийскому комитету России было предложено провести на территории РФ в 2021 году чемпионат мира по фехтованию на колясках, Всемирные игры IWAS, а также отчетно-перевыборную генеральную ассамблею», — говорится в сообщении.

В 2015 году Всемирные игры IWAS прошли в Сочи. В соревнованиях приняли участие около 800 паралимпийцев из 34 стран мира. На играх было разыграно 213 комплектов медалей в 6 видах спорта — легкой атлетике, плавании, стрельбе из лука, настольном теннисе, паратхэквондо и армспорте.