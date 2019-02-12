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12 февраля, источник: Р-Спорт

Всемирные игры IWAS в 2021 году могут пройти в России

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Международная спортивная федерация колясочников и ампутантов (IWAS) предложила Паралимпийскому комитету России (ПКР) провести на территории России Всемирные игры IWAS и чемпионат мира по фехтованию на колясках в 2021 году, сообщается на официальном сайте ПКР.

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Источник: РИА "Новости"

В городе Шарджа (ОАЭ) состоялось заседание генеральной ассамблеи IWAS, в котором принял участие первый вице-президент ПКР Павел Рожков.

«В ходе заседания Паралимпийскому комитету России было предложено провести на территории РФ в 2021 году чемпионат мира по фехтованию на колясках, Всемирные игры IWAS, а также отчетно-перевыборную генеральную ассамблею», — говорится в сообщении.

В 2015 году Всемирные игры IWAS прошли в Сочи. В соревнованиях приняли участие около 800 паралимпийцев из 34 стран мира. На играх было разыграно 213 комплектов медалей в 6 видах спорта — легкой атлетике, плавании, стрельбе из лука, настольном теннисе, паратхэквондо и армспорте.

Всемирные игры IWAS проходят раз в 2 года для выявления сильнейших спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Впервые Всемирные игры IWAS состоялись в 1948 году.

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