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12 февраля, источник: ТАСС

РУСАДА взяло около 100 допинг-проб у американских спортсменов в 2018 году

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Допинг-офицеры Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в 2018 году выполнили около ста миссий по заказу американской стороны. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус.

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Источник: РИА "Новости"

РУСАДА получило разрешение на сбор допинг-проб в середине 2017 года вопреки тому, что организация еще была лишена соответствия международному кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA).

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В правах РУСАДА было восстановлено пять месяцев назад.

«В прошлом году для американцев мы выполнили 100 миссий, они сами их заказывали, — рассказал Ганус. — Это означает, что мы тестировали американских спортсменов в России, которые приезжали к нам на соревнования».

«Получается, что американцы доверяют РУСАДА. Мы брали все анализы, которые они заказывали», — подчеркнул он.

Собеседник агентства отметил, что РУСАДА является одним из ведущих антидопинговых агентств мира по количеству проводимых допинг-тестов.

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