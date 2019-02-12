РУСАДА взяло около 100 допинг-проб у американских спортсменов в 2018 году

Источник: РИА "Новости"

РУСАДА получило разрешение на сбор допинг-проб в середине 2017 года вопреки тому, что организация еще была лишена соответствия международному кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA).

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В правах РУСАДА было восстановлено пять месяцев назад.

«В прошлом году для американцев мы выполнили 100 миссий, они сами их заказывали, — рассказал Ганус. — Это означает, что мы тестировали американских спортсменов в России, которые приезжали к нам на соревнования».

«Получается, что американцы доверяют РУСАДА. Мы брали все анализы, которые они заказывали», — подчеркнул он.