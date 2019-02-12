РУСАДА взяло около 100 допинг-проб у американских спортсменов в 2018 году
МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/.
МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/.
РУСАДА получило разрешение на сбор
В правах РУСАДА было восстановлено пять месяцев назад.
«В прошлом году для американцев мы выполнили 100 миссий, они сами их заказывали, — рассказал Ганус. — Это означает, что мы тестировали американских спортсменов в России, которые приезжали к нам на соревнования».
«Получается, что американцы доверяют РУСАДА. Мы брали все анализы, которые они заказывали», — подчеркнул он.
Собеседник агентства отметил, что РУСАДА является одним из ведущих антидопинговых агентств мира по количеству проводимых