Глава РУСАДА оправдал Родченкова

Источник: РИА "Новости"

Ганус заявил, что причины, по которым Родченков решил уехать из России, до сих пор неизвестны. Он отметил, что необходимо разобраться в ситуации и «не вешать ярлык» предателя на человека. «Я считаю, что очернение и дискредитация каких-либо лиц — это ложный путь», — добавил глава РУСАДА.

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Родченков в 2016 году переехал в США, где стал информатором WADA. Его показания о якобы имевших место махинациях с допингом на Олимпиаде в Сочи легли в основу доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена. В результате ряд российских атлетов не смогли принять участия в международных соревнованиях.