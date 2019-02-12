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12 февраля, источник: Lenta.Ru

Глава РУСАДА оправдал Родченкова

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус предложил не дискредитировать информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова. Об этом он заявил в программе «Познер» на Первом канале (запись эфира доступна на сайте телеканала).

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Источник: РИА "Новости"

Ганус заявил, что причины, по которым Родченков решил уехать из России, до сих пор неизвестны. Он отметил, что необходимо разобраться в ситуации и «не вешать ярлык» предателя на человека. «Я считаю, что очернение и дискредитация каких-либо лиц — это ложный путь», — добавил глава РУСАДА.

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Родченков в 2016 году переехал в США, где стал информатором WADA. Его показания о якобы имевших место махинациях с допингом на Олимпиаде в Сочи легли в основу доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена. В результате ряд российских атлетов не смогли принять участия в международных соревнованиях.

После переезда Родченков заявлял об угрозах из России. Он говорил, что многие хотят его убить, и вообще на его родине многих убивают. Из-за опасений за свою жизнь информатор WADA изменил внешность.

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