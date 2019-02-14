Колобков: Россия готова к проведению Универсиады-2019 в Красноярске

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Россия готова к проведению зимней Универсиады 2019 года в Красноярске. Об этом в интервью ТАСС в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи сообщил министр спорта РФ Павел Колобков.

«Уже к концу декабря все основные работы были выполнены, все объекты введены в эксплуатацию и протестированы, были большие недоделки, которые устранялись в течение последних недель — в январе и начале февраля, — сказал Колобков. — Сейчас уже идет работа по украшению города, спортивных объектов, Красноярск готовится к приему гостей и спортсменов, уже с 23 февраля откроется деревня Универсиады, куда постепенно будут заезжать спортсмены. В общем, мы готовы».