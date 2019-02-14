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20:37 (мск), источник: ТАСС

Колобков: Россия готова к проведению Универсиады-2019 в Красноярске

Соревнования пройдут с 2 по 12 марта.

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СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Россия готова к проведению зимней Универсиады 2019 года в Красноярске. Об этом в интервью ТАСС в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи сообщил министр спорта РФ Павел Колобков.

«Уже к концу декабря все основные работы были выполнены, все объекты введены в эксплуатацию и протестированы, были большие недоделки, которые устранялись в течение последних недель — в январе и начале февраля, — сказал Колобков. — Сейчас уже идет работа по украшению города, спортивных объектов, Красноярск готовится к приему гостей и спортсменов, уже с 23 февраля откроется деревня Универсиады, куда постепенно будут заезжать спортсмены. В общем, мы готовы».

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14—15 февраля. Главная тема форума в этом году — реализация национальных проектов. Организатор — фонд «Росконгресс». ТАСС — генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.

Универсиада в Красноярске пройдет 2—12 марта, на ней будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, сноуборде, спортивном ориентировании на лыжах, фигурном катании, фристайле, хоккее, хоккее с мячом и шорт-треке.

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