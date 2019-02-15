МОК: КНДР и Южная Корея готовы к совместному шествию на открытии ОИ-2020

В пятницу проходит трехсторонняя встреча МОК с представителями Южной Кореи и КНДР в штаб-квартире комитета в Лозанне по участию объединенных команд в Играх-2020 и по заявке на первое в истории совместное проведение летней Олимпиады в 2032 году в двух странах Корейского полуострова.

«После двухсторонних переговоров, которые прошли в четверг, мы отмечаем, что обе стороны очень заинтересованы в том, чтобы вместе совершить некоторые действия на Олимпиаде в Токио — совместное шествие на церемонии открытия и участие в Играх нескольких единых команд в разных видах спорта», — сказал в начале встречи Бах, чьи слова приводит Рейтер.