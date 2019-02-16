Сборная России прибыла в Москву с Юношеского олимпийского фестиваля в Сараеве

Источник: РИА "Новости"

Российская команда заняла шестое место в медальном зачете турнира, завоевав 12 медалей. Два золота принесли нашей команде фигуристы Анна Щербакова и Илья Яблоков. По две серебряные медали завоевали шорт-трекист Владимир Балбеков, ставший вторым на дистанциях 1000 и 1500 метров, и лыжница Алена Баранова, показавшая второй результат в гонке свободным стилем на дистанции 5 км и в спринте классическим стилем.

Делаем ставки! Самое необычное из букмекерского мира

Также серебро в активе лыжника Артема Максимова (спринт классическим стилем), горнолыжника Никиты Казазаева (гигантский слалом) и сборной России по лыжным гонкам (смешанная эстафета 4 по 5 км).

Бронза на счету биатлонистов Ильи Анисимова (спринт) и Софьи Цыплухиной (индивидуальная гонка), а также лыжника Сергея Волкова (спринт классическим стилем).

В общекомандном зачете первое место заняла сборная Норвегии (6 золотых, 1 серебряная и 5 бронзовых медалей), второй стала команда Швейцарии (5−5−2), третье место осталось за французами (4−3−4).

Зимний Европейский юношеский олимпийский фестиваль для спортсменов в возрасте 14−18 лет завершился 15 февраля. В этом году в Сараеве приняли участие более 900 спортсменов из 46 стран мира в восьми видах спорта — биатлоне, горнолыжном спорте, лыжных гонках, фигурном катании, шорт- треке, сноуборде, хоккее и керлинге.

Все как у взрослых

За полчаса до появления спортсменов в аэропорту Шереметьево у выхода из зоны таможенного контроля выстроились молодые люди в футболках олимпийской команды России, вооруженные флагами и шарфами. Вокруг этих парней потихоньку собирались люди, многие задавали вопрос, кого встречают. Ребята говорили, что встречают юных спортсменов, будущих чемпионов. Прохожие, в том числе иностранцы, оставались посмотреть и поприветствовать атлетов.

Собралось несколько десятков человек: болельщики, родные и близкие, зеваки. Выход спортсменов к болельщикам был заранее распланирован. Первыми вышли к публике медалисты, возглавляли колонну триумфаторов обладатели золотых медалей — 15-летний Илья Яблоков и 14-летняя Анна Щербакова, которая в 2018 году победила на двух этапах юниорского Гран-при, а также выиграла чемпионат России. За исключением Щербаковой, которая приветливо помахала в камеру и улыбалась болельщикам, российские юниоры немного смутились и даже поразились, увидев баннеры и телекамеры. Не зная, как быть в такой ситуации, они быстро прошли мимо и покинули аэропорт, кроме того, некоторым спортсменам нужно было успеть на другой самолет.

Несмотря на усталость от насыщенной спортивной программы и утомление от перелета, ребята пребывали в хорошем расположении духа. Их встречали громкими кричалками «Россия», «Поздравляем» и «С возвращением».