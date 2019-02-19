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09:33 (мск), источник: Р-Спорт

Индонезия подала заявку на проведение Олимпиады 2032 года

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Индонезия подала заявку на проведение летних Олимпийских игр 2032 года, сообщает Рейтер со ссылкой на государственное агентство страны Antara.

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Источник: AP 2019

Посол Индонезии в Швейцарии Мулиаман Хадад на прошедшей недели направил письмо президента страны Джоко Видодо в Международный олимпийский комитет (МОК).

«МОК признал возможности Индонезии после Азиатских игр и Азиатских паралимпийских игр 2018 года. Мы считаем, что это прочная основа», — заявил Хадад.

Ранее стало известно, что Южная Корея и КНДР подадут совместную заявку на проведение Игр-2032. Также сообщалось, что Германия, Австралия и Индия проявляли интерес к проведению Олимпиады 2032 года. Обычно МОК выбирает город-организатор за семь лет до начала Игр.

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