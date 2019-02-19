Индонезия подала заявку на проведение Олимпиады 2032 года
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Индонезия подала заявку на проведение летних Олимпийских игр 2032 года, сообщает Рейтер со ссылкой на государственное агентство страны Antara.
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Индонезия подала заявку на проведение летних Олимпийских игр 2032 года, сообщает Рейтер со ссылкой на государственное агентство страны Antara.
Посол Индонезии в Швейцарии Мулиаман Хадад на прошедшей недели направил письмо президента страны Джоко Видодо в Международный олимпийский комитет (МОК).
«МОК признал возможности Индонезии после Азиатских игр и Азиатских паралимпийских игр 2018 года. Мы считаем, что это прочная основа», — заявил Хадад.
Ранее стало известно, что Южная Корея и КНДР подадут совместную заявку на проведение Игр-2032. Также сообщалось, что Германия, Австралия и Индия проявляли интерес к проведению Олимпиады 2032 года. Обычно МОК выбирает