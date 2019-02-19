Закон Родченкова убьет мировой спорт. Когда он будет принят?
Миллион долларов штрафа или американская тюрьма за допинг для гражданина любой страны.
Миллион долларов штрафа или американская тюрьма за допинг для гражданина любой страны.
В Сенате США уже несколько месяцев лежит законопроект имени Григория Родченкова. Если он вступит в силу, десятки российских спортсменов окажутся под угрозой тюремного заключения, а мировой спорт уже никогда не станет прежним.
Если бы «закон Родченкова» работал прямо сейчас, российский биатлонист Александр Логинов в настоящий момент не готовился бы к чемпионату мира, а, вероятно, сидел бы в тюрьме. Забрали бы его, скорее всего, прямо на границе — как только Логинов попытался приехать в США для участия в этапах Кубка мира.
Впервые о «законе Родченкова» заговорили еще около года назад. Тогда законопроект, который предложили американские конгрессмены, с легким сердцем можно было назвать
Вроде бы, ничего особенного: законы об уголовной ответственности за распространение допинга есть во многих странах, в том числе, и в России. Но никто до сих пор не замахивался на иностранных граждан и международные соревнования. Для них есть ВАДА и Международный олимпийский комитет (МОК). Экстрадировать в США спортсменов или чиновников за то, что они могли иметь отношение к распространению допинга — это сильно.
В законе идет речь о любых международных соревнованиях, где а) участвуют спортсмены из США и еще минимум трех стран, или б) есть американские спонсоры или бродкастеры. Под эти критерии подпадают не только чемпионаты и Кубки мира по олимпийским видам, но и масса менее значимых турниров. Если на этих турнирах будет доказан факт допингового мошенничества, направленного на получение прибыли, мошенники могут либо пойти в тюрьму сроком до десяти лет, либо заплатить 250 тысяч долларов (как физическое лицо) и до миллиона долларов, если речь идет об организации. Также организаторы обязаны будут предоставлять USADA всю информацию и сотрудничать с официальным следствием.
Фактически, США становится главным вершителем судеб в мировом спорте. Например, за мошенничество на Олимпийских играх в Сочи они могли бы привлечь к уголовной ответственности всех чиновников, кто упоминался в докладе Макларена и был лишен своих должностей, и даже потребовать их экстрадиции. Срок давности закона — десять лет. Хорошо, что хотя бы задним числом он действовать не может, и за Сочи мы точно можем быть спокойны.
Нас заботит, что согласно законопроекту, спортсмены из 206 национальных олимпийских комитетов по всему миру, участвующие в международных соревнованиях, подпадают под уголовное законодательство США.
МОК исторически очень нервно относится к любым допинговым разбирательствам в гражданских судах. Даже пресловутая уголовная ответственность за допинг гораздо милее ВАДА, чем МОК — олимпийцы предпочитают разбираться с нарушителями в своем узком кругу. Молчание спортивных властей сейчас можно объяснить тем, что никто до сих пор не верит, что законопроект все же будет принят. Большинство
На данный момент, «закон Родченкова» в самом начале пути. Он миновал первую стадию — Палату представителей — и сейчас внесен на рассмотрение в Сенат. Поддерживают законопроект представители двух разных партий — это нечасто случается. Если «закон Родченкова» будет принят и второй палатой американского парламента, его еще раз направят на пересмотр с участием представителей обеих палат. Потом финальную версию законопроекта предстоит еще раз принять путем голосования, и только потом ее направят на подпись к президенту США.
Нетрудно предположить, что за всю эту длинную дорогу законопроект может измениться до неузнаваемости. И например, международные соревнования превратятся в национальные, а просто мошенничество — в мошенничество в особо крупных размерах, когда доказан будет именно факт заговора, а не просто допинговое нарушение.
Но пока над мировым спортом зависла угроза. Будет ли голливудский