Закон Родченкова убьет мировой спорт. Когда он будет принят?

В Сенате США уже несколько месяцев лежит законопроект имени Григория Родченкова. Если он вступит в силу, десятки российских спортсменов окажутся под угрозой тюремного заключения, а мировой спорт уже никогда не станет прежним.

Если бы «закон Родченкова» работал прямо сейчас, российский биатлонист Александр Логинов в настоящий момент не готовился бы к чемпионату мира, а, вероятно, сидел бы в тюрьме. Забрали бы его, скорее всего, прямо на границе — как только Логинов попытался приехать в США для участия в этапах Кубка мира.

Штраф в размере миллиона долларов (если речь идет об организации) либо тюремное заключение сроком до десяти лет — такое наказание закон предусматривает за нарушения антидопинговых правил. Причем под действие его должны попадать не только американцы, а спортсмены и спортивные организации со всего мира.

Российских чиновников могут потребовать экстрадировать

Впервые о «законе Родченкова» заговорили еще около года назад. Тогда законопроект, который предложили американские конгрессмены, с легким сердцем можно было назвать пиар-акцией. На волне популярности бывшего руководителя Московской лаборатории, его именем предложили назвать закон, который защитил бы информаторов и параллельно отправил в тюрьму распространителей допинга.

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Вроде бы, ничего особенного: законы об уголовной ответственности за распространение допинга есть во многих странах, в том числе, и в России. Но никто до сих пор не замахивался на иностранных граждан и международные соревнования. Для них есть ВАДА и Международный олимпийский комитет (МОК). Экстрадировать в США спортсменов или чиновников за то, что они могли иметь отношение к распространению допинга — это сильно.

В законе идет речь о любых международных соревнованиях, где а) участвуют спортсмены из США и еще минимум трех стран, или б) есть американские спонсоры или бродкастеры. Под эти критерии подпадают не только чемпионаты и Кубки мира по олимпийским видам, но и масса менее значимых турниров. Если на этих турнирах будет доказан факт допингового мошенничества, направленного на получение прибыли, мошенники могут либо пойти в тюрьму сроком до десяти лет, либо заплатить 250 тысяч долларов (как физическое лицо) и до миллиона долларов, если речь идет об организации. Также организаторы обязаны будут предоставлять USADA всю информацию и сотрудничать с официальным следствием.

Фактически, США становится главным вершителем судеб в мировом спорте. Например, за мошенничество на Олимпийских играх в Сочи они могли бы привлечь к уголовной ответственности всех чиновников, кто упоминался в докладе Макларена и был лишен своих должностей, и даже потребовать их экстрадиции. Срок давности закона — десять лет. Хорошо, что хотя бы задним числом он действовать не может, и за Сочи мы точно можем быть спокойны.

Ждем хэппи-энда

Нас заботит, что согласно законопроекту, спортсмены из 206 национальных олимпийских комитетов по всему миру, участвующие в международных соревнованиях, подпадают под уголовное законодательство США. Международный олимпийский комитет

МОК исторически очень нервно относится к любым допинговым разбирательствам в гражданских судах. Даже пресловутая уголовная ответственность за допинг гораздо милее ВАДА, чем МОК — олимпийцы предпочитают разбираться с нарушителями в своем узком кругу. Молчание спортивных властей сейчас можно объяснить тем, что никто до сих пор не верит, что законопроект все же будет принят. Большинство по-прежнему считают его пиаром и попыткой США надавить на МОК и ВАДА в плане дальнейших санкций против России.

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На данный момент, «закон Родченкова» в самом начале пути. Он миновал первую стадию — Палату представителей — и сейчас внесен на рассмотрение в Сенат. Поддерживают законопроект представители двух разных партий — это нечасто случается. Если «закон Родченкова» будет принят и второй палатой американского парламента, его еще раз направят на пересмотр с участием представителей обеих палат. Потом финальную версию законопроекта предстоит еще раз принять путем голосования, и только потом ее направят на подпись к президенту США.

Нетрудно предположить, что за всю эту длинную дорогу законопроект может измениться до неузнаваемости. И например, международные соревнования превратятся в национальные, а просто мошенничество — в мошенничество в особо крупных размерах, когда доказан будет именно факт заговора, а не просто допинговое нарушение.