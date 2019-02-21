Оргкомитет Олимпийских игр — 2024 предложил внести брейк-данс в программу соревнований
Также предложено добавить в соревновательную программу скалолазание, скейтбординг и серфинг.
Также предложено добавить в соревновательную программу скалолазание, скейтбординг и серфинг.
ТАСС, 21 февраля. Оргкомитет летних Олимпийских игр 2024 года, которые пройдут в Париже, предложил внести в программу соревнований
Также предложено добавить в соревновательную программу скалолазание, скейтбординг и серфинг. Окончательное решение о включении данных дисциплин в соревновательную программу Игр-2024 примет Международный олимпийский комитет.