Путин ратифицировал соглашение с Минском о въезде на спортивные мероприятия

Документ был подписан в Минске 29 мая 2018 года и временно применяется с 1 июня 2018 года. Он регулирует порядок въезда иностранных граждан и лиц без гражданства, следующих в РФ для посещения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и в Республику Белоруссия для посещения II Европейских игр 2019 года.

Соглашение предусматривает, что иностранные граждане и лица без гражданства, следующие для посещения международного спортивного мероприятия в период его проведения в государстве одной стороны, въезжают, выезжают, пребывают и следуют транзитом через территорию государства другой стороны без оформления виз по действительному документу, удостоверяющему личность, и документу для посещения указанных международных спортивных мероприятий.

Кроме того, согласно соглашению, пропуск через государственную границу лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных производится в установленных и открытых пунктах пропуска.