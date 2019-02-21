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15:32 (мск), источник: Р-Спорт

Путин ратифицировал соглашение с Минском о въезде на спортивные мероприятия

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг ратифицировал соглашение с Белоруссией о порядке въезда и транзита иностранных граждан и лиц без гражданства, следующих на международные спортивные мероприятия в 2018—2019 годах.

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Документ был подписан в Минске 29 мая 2018 года и временно применяется с 1 июня 2018 года. Он регулирует порядок въезда иностранных граждан и лиц без гражданства, следующих в РФ для посещения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и в Республику Белоруссия для посещения II Европейских игр 2019 года.

Соглашение предусматривает, что иностранные граждане и лица без гражданства, следующие для посещения международного спортивного мероприятия в период его проведения в государстве одной стороны, въезжают, выезжают, пребывают и следуют транзитом через территорию государства другой стороны без оформления виз по действительному документу, удостоверяющему личность, и документу для посещения указанных международных спортивных мероприятий.

Кроме того, согласно соглашению, пропуск через государственную границу лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных производится в установленных и открытых пунктах пропуска.

Соглашение временно применяется с 1 июня 2018 года, вступит в силу по истечении 30 дней с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу, и останется в силе до 10 июля 2019 года.

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