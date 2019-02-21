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15:28 (мск), источник: Ведомости

Брейк-данс может войти в программу Олимпийских игр в Париже

Оргкомитет летних Олимпийских игр 2024 г., которые пройдут в Париже, предложил включить брейк-данс в программу соревнований. Об этом говорится на странице оргкомитета в Twitter.

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По мнению руководителя оргкомитета Тони Эстанге, брейк-данс сделает Игры более «артистичными» и «городскими» (его слова приводит издание The Canberra Times).

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Организаторы ОИ-2024 также хотят добавить в программу скалолазание, скейтбординг и серфинг, написала в Twitter министр спорта Франции Роксана Марасиняну. Эти виды спорта включены также в программу Олимпиады-2020 в Токио.

В прошлом году брейк-данс впервые был включен в программу Летних юношеских Олимпийских игр (прошли в столице Аргентины). Первую олимпийскую золотую медаль по брейк-дансу завоевал россиянин Сергей Чернышев.

Решение о включении брейк-данса в олимпийскую программу будет принимать Международный олимпийский комитет. Ожидается, что он вынесет вердикт к декабрю следующего года. Олимпиада в Париже стартует 26 июля 2024 г. Французская столица станет вторым городом после Лондона, трижды принявшим Олимпиаду.

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