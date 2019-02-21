Брейк-данс может войти в программу Олимпийских игр в Париже
Оргкомитет летних Олимпийских игр 2024 г., которые пройдут в Париже, предложил включить
Оргкомитет летних Олимпийских игр 2024 г., которые пройдут в Париже, предложил включить
По мнению руководителя оргкомитета Тони Эстанге,
Организаторы ОИ-2024 также хотят добавить в программу скалолазание, скейтбординг и серфинг, написала в Twitter министр спорта Франции Роксана Марасиняну. Эти виды спорта включены также в программу Олимпиады-2020 в Токио.
В прошлом году
Решение о включении