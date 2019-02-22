Матыцин: Участники Универсиады в Красноярске сдадут около 200 допинг-проб
МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Около 200 проб намерены взять представители
МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Около 200 проб намерены взять представители
В середине января FISU подписала соглашение с Независимой организацией антидопингового тестирования (ITA) о взаимодействии в целях реализации программы
«Допинг-контроль является обязанностью организаторов, но впервые FISU взяла на себя прямые обязательства по организации
«Есть договоренность, что будет создан максимально комфортный режим по осуществлению
Универсиада в Красноярске пройдет с 2 по 12 марта. Будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, сноуборде, спортивном ориентировании на лыжах, фигурном катании, фристайле, хоккее, хоккее с мячом и