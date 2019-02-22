Матыцин: Участники Универсиады в Красноярске сдадут около 200 допинг-проб

В середине января FISU подписала соглашение с Независимой организацией антидопингового тестирования (ITA) о взаимодействии в целях реализации программы допинг-контроля на Универсиаде в Красноярске.

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«Допинг-контроль является обязанностью организаторов, но впервые FISU взяла на себя прямые обязательства по организации допинг-контроля, это было связано с неопределенностью в вопросе по статусу РУСАДА [Российского антидопингового агентства]. После консультации с WADA [Всемирным антидопинговым агентством] и МОК [Международным олимпийским комитетом] мы пришли к решению о взятии на себя обязательств по обеспечению допинг-контроля, подразумевая, что нашим партнером в этом будет Независимое агентство антидопингового тестирования. FISU является координатором и отвечает за проведение допинг-контроля через международное тестовое агентство. Насколько будет продолжен этот опыт, я не готов сказать, потому что в условиях нормального контракта это обязательства оргкомитета», — сказал Матыцин.

«Есть договоренность, что будет создан максимально комфортный режим по осуществлению допинг-контроля, то есть не будет никаких экстремальных заборов проб в два часа ночи, в пять утра. Количество забранных проб будет стандартным и не будет превышать нормативы. Например, на Универсиаде в Алма-Ате было взято около 200 проб, в Красноярске будет примерно столько же», — добавил глава FISU.