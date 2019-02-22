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09:58 (мск), источник: Р-Спорт

Дирекция Универсиады опровергла информацию о жизни волонтеров в ангаре

КРАСНОЯРСК, 22 фев — РИА Новости. Информация о волонтерах студенческих игр в Красноярске, живущих в стесненных условиях, не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в дирекции Универсиады.

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Ранее на официальной странице местной телекомпании «Афтонтово» было размещено видео с заголовком «Волонтеры Универсиады пожаловались на условия проживания». На кадрах видно, как несколько мужчин разместились в стесненных условиях в ангаре или палатке. На стенах есть логотипы Универсиады.

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В кадре двухъярусные кровати, стоящие вплотную друг к другу. Одежда висит на вешалках под потолком.

«Клиентские группы дирекции — это волонтеры, спортивные делегаты, судьи. Спортсмены, спортивные делегаты будут жить в атлетической деревне в кампусе СФУ. Порядка трех тысяч человек там будут жить. Кроме того, волонтеры будут жить на базе СФУ в комплексе общежитий “Перья”. Там же разместятся технические делегаты. По остальным людям я ничего не могу сказать», — сказал собеседник агентства.

XXIX Универсиада состоится в Красноярске 2—12 марта, будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта. Ожидается, что численность участников из 59 стран мира превысит 3 тысячи человек.

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