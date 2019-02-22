Утвержден состав сборной России на Универсиаду-2019 в Красноярске

В окончательный список вошли 296 спортсменов, среди которых двукратный чемпион мира сноубордист Дмитрий Логинов, пятикратная чемпионка Европы по шорт-треку Софья Просвирнова и четырехкратный чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун.

Церемония открытия турнира состоится 2 марта. Ранее президент Российского спортивного студенческого союза (РССС) Сергей Сейранов сообщил ТАСС, что знаменосец российской команды на церемонии определится на раньше 1 марта.