Фоторепортажи
10Новая Загитова: 13-летняя чемпионка из США
8Медведева одержала победу на Кубке России
16:39 (мск), источник: ТАСС

Утвержден состав сборной России на Универсиаду-2019 в Красноярске

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Утвержден окончательный состав сборной России на Универсиаду 2019 года, которая пройдет в Красноярске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства спорта РФ.

Наверх

В окончательный список вошли 296 спортсменов, среди которых двукратный чемпион мира сноубордист Дмитрий Логинов, пятикратная чемпионка Европы по шорт-треку Софья Просвирнова и четырехкратный чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун.

Церемония открытия турнира состоится 2 марта. Ранее президент Российского спортивного студенческого союза (РССС) Сергей Сейранов сообщил ТАСС, что знаменосец российской команды на церемонии определится на раньше 1 марта.

Универсиада пройдет с 2 по 12 марта. Будут разыграны 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлон, горнолыжный спорт, керлинг, лыжные гонки, сноуборд, спортивное ориентирование на лыжах, фигурное катание на коньках, фристайл, хоккей, хоккей с мячом, шорт-трек.

 Медведеву это уже не довело до добра, и Загитова рискует стать следующей
"Не скажу, что кто-то обижал, но косые взгляды иногда на себе ощущала"
Медведева и с падением победила Туктамышеву. Сезон спасен?
Занял 191-е место в списке Forbes. Важное о новом президенте РФС
Белорусские футболисты больше не считаются легионерами в РПЛ
«Зенит» — к обидчику «Спартака», «Краснодар» — к Черышеву
«Я жажду реванша»: Сергей Устюгов — о столкновении с Клебо
Виктория Лопырева: лицо российского футбола (фото)
Футболист «Зенита» признан игроком недели в Лиге Европы
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь